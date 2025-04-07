Дипломат в очередной раз призвал к диалогу и переговорам с агрессором.

В Китае прокомментировали последние российские атаки по Украине и заявления российских властей о готовности к прекращению огня, отметив, что единственным путем для выхода из "украинского кризиса" является диалог и переговоры, пишет Укринформ.

Представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге ответил на вопрос о позиции Китая по поводу массированных российских ударов по украинским городам, в частности Кривому Рогу 4 апреля, где погибло 9 детей, противоречащих официальным заявлениям РФ о готовности к переговорам и прекращению огня.

Он отметил, что позиция Китая в вопросе "украинского кризиса" последовательная и четкая.

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"Мы продолжаем настаивать, что только диалог и переговоры являются единственным жизнеспособным выходом из "кризиса", - сказал дипломат.

Издание отмечает, что при этом представитель внешнеполитического ведомства КНР уклонился от ответа на вопрос, каким образом вести переговоры со страной-агрессором, которая и на день не прекращает массированных обстрелов Украины и штурмов на фронте.

Последние российские удары по Украине: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в результате удара России по Кривому Рогу 4 апреля 19 человек погибли, в том числе 9 детей. Также в городе десятки пострадавших. РФ ударила баллистикой по жилому кварталу и детской площадке. Повреждения получили 34 многоквартирных дома, 6 учебных заведений, магазины, объекты бизнеса и инфраструктуры, автомобили, разрушен частный дом.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека фактически признало, что российская атака на Кривой Рог может представлять военное преступление, сообщил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, представители ООН подтверждают отсутствие каких-либо очевидных военных объектов в этом районе.

Ночью 6 апреля РФ ударными дронами и различными видами ракет обстреляла Украину. В Киеве, в частности, ударила по офисам телеканалов. В столице погиб гражданский человек. Тем временем Минобороны государства-агрессора сделало циничное заявление, что удар был нанесен "по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованных в производстве БПЛА".

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