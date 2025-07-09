Оказывается, ледники помогали сдерживать активность вулканических извержений.

Таяние ледников повлечет за собой экологические проблемы и экономический ущерб в прилегающих районах. Но теперь ученые пришли к выводу, что последствия могут быть даже хуже, чем просто пересыхание рек, которые питаются ледниковой водой.

Как пишет The Guardian, новое исследование свидетельствует, что таяние ледников может спровоцировать серию мощных вулканических извержений. Дело в том, что уменьшение массы льда ослабляет давление на подземные магматические резервуары, что увеличивает риск извержений.

Подобное явление уже фиксировали в Исландии, которая расположена на стыке тектонических плит, однако недавнее чилийское исследование стало одним из первых, которое задокументировало активизацию вулканизма на континенте после завершения последнего ледникового периода.

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Сегодня глобальное потепление, вызванное сжиганием ископаемого топлива, ускоряет таяние ледников во всем мире. Особое беспокойство вызывает западная Антарктида, где подо льдом может быть более 100 вулканов, а этот лед, по прогнозам, может исчезнуть уже в течение ближайших десятилетий и столетий.

Вулканические извержения способны временно охлаждать Землю благодаря выбросу в атмосферу частиц, которые отражают солнечный свет. Однако длительные извержения, сопровождающиеся выбросом парниковых газов - таких как CO₂ и метан - способны еще больше подогревать планету, создавая опасный замкнутый круг: таяние льда провоцирует извержения, а те, в свою очередь, усиливают глобальное потепление.

"Поскольку ледники отступают из-за изменения климата, наши результаты свидетельствуют о том, что эти вулканы продолжают извергаться чаще и с большей взрывчатостью", - отметил руководитель исследования Пабло Морено-Егер из Университета Висконсин-Мэдисон.

Его команда провела полевые работы в высокогорье Анд, в частности исследовав вулкан Мочо-Тошуенко с помощью радиоизотопного датирования пород, образованных до, во время и после ледниковой эпохи, когда регион был покрыт ледником толщиной до 1500 метров. Данные показали, что толстый слой льда между 26 000 и 18 000 лет назад сдерживал извержения, позволяя накопление магмы на глубине 10-15 км. Примерно 13 000 лет назад, когда лед растаял, снижение давления вызвало серию взрывных извержений.

"Наше исследование показывает, что это явление не ограничивается Исландией, где наблюдалась повышенная вулканическая активность, но может также случаться в Антарктиде. Другие континентальные регионы, такие как части Северной Америки, Новая Зеландия и Россия, также теперь требуют более пристального научного внимания", - говорит автор исследования.

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