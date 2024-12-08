Эти артефакты сохранились благодаря заболоченной местности в Каламбо-Фолс.

Исследователи обнаружили деревянные конструкции, возраст которых составляет примерно 476 тыс. лет, и они не похожи на случайные палки, сложенные вместе.

Они выглядят так, как будто их тщательно сформировали и соединенили, возможно, образуя платформу или основание жилища. Такая обработка древесины выходит далеко за рамки того, что, как ожидалось, могли делать люди, жившие так давно, пишет Earth.com.

Профессор Ларри Бархэм из Ливерпульского университета и его команда идентифицировали клин, палку-копалку, бревно, вырезанное с помощью инструментов, и ветку с проделанной выемкой.

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Эти артефакты сохранились благодаря заболоченной местности в Каламбо-Фолс. Создатели жили задолго до появления Homo sapiens и, возможно, были Homo heidelbergensis или родственным видом.

Дело в том, что большая часть знаний о ранних людях получена из каменных артефактов, поскольку камень переживает века, а дерево разлагается. И до сих пор свидетельства использования древесины или инструментов для обработки древесины ранними людьми ограничивались огнем, палками для копания или копьями. Находки в водопадах Каламбо добавляют новое измерение.

Они показывают, что ранние гоминины понимали, как формировать и соединять бревна. Это меняет все о том, что ранее было известно науке об их способностях и творчестве.

"Эта находка изменила мое мнение о наших ранних предках. Забудьте ярлык "каменный век", посмотрите, что делали эти люди: они делали что-то новое и большое из дерева", - прокомментировал Бархэм.

"Они использовали свой интеллект, воображение и навыки, чтобы создать то, чего они никогда не видели, то, чего никогда раньше не существовало", - добавил он.

Древесина возрастом почти полмиллиона лет встречается редко. Группе нужны были методы, выходящие за рамки традиционных подходов, чтобы подтвердить возраст.

"Датировать находку такого возраста очень сложно, и мы использовали люминесцентное датирование, чтобы сделать это. Эти новые методы... позволяют датировать гораздо более ранние периоды времени.., которые дают нам представление об эволюции человека", - объяснил профессор Джефф Даллер из Университета Аберистуита.

Примечательно, что куски древесины были найдены во время раскопок на месте водопада Каламбо проводились еще в 1960-х годах, ноих не могли датировать из-за того, что небыло способов это сделать, поэтому истинное значение этого места было неясно до сих пор.

Эти методы датирования показывают, что деревянные конструкции относятся к далекой эпохе.

Точно размещая эти артефакты во времени, группа может увидеть, как ранние люди выбирали материалы, планировали проекты и адаптировались к окружающей среде задолго до появления современных людей.

Это важно, поскольку ранее ученые предполагали устойчивую линию прогресса от простого к сложному. Они думали, что ранние гоминины не были так изобретательны. А открытие водопада Каламбо бросает вызов этой идее.

Древние люди, которые не просто подбирали то, что лежало под рукой. Они целенаправленно формировали древесину и превращали ее во что-то со структурой. Это подразумевает планирование и способность думать наперед.

Основное внимание уделяется не только инструментам, которые они использовали, но и конечному продукту. Они брали бревна и обрабатывали их в формы, требующие понимания свойств материалов.

Они поняли, что определенные куски дерева, разрезанные и подогнанные друг к другу, могут создавать устойчивые поверхности или опоры. Этот уровень планирования и действий возник гораздо раньше, чем многие считали возможным.

Таким образом, ярлык "каменного века" больше не применим. Называя этот период "каменным веком", ученые могли приуменьшить значение других материалов. Причина, по которой камень доминирует в понимании доисторических времен, заключается в том, что он долговечен. А на самом деле ранние люди, вероятно, использовали широкий спектр материалов, чтобы выжить. Возможно, многие их деревянные изобретения были утеряны со временем, потому что они сгнили.

Теперь, с прямыми доказательствами, мы видим, что ранние гоминины полагались не только на камень. Они использовали дерево для изготовления инструментов, платформ и других вещей, которые сформировали их мир.

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