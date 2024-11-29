Два вида древних людей - Paranthropus boisei и Homo erectus - ходили в одно и то же время по одной и той же местности

Ученые установили, что около 1,5 миллионов лет назад на севере Кении два разных вида древних людей ходили по одним и тем же дорогам. Как пишет Reuters, ссылаясь на исследование в журнале Science, ученые обнаружили окаменелые отпечатки следов, которые доказывают, что два вида древних людей - Paranthropus boisei и Homo erectus – скорее всего, ходили в одно и то же время по одной и той же местности, пересекаясь между собой.

Paranthropus boisei, более дальний родственник современных людей, жил примерно от 2,3 до 1,2 миллионов лет назад, достигая роста около 137 см. У них был череп, приспособленный для больших жевательных мышц, включая черепной гребень, как у самцов горилл, а также массивные коренные зубы. Их ступни также имели черты, характерные для обезьян, в том числе в большом пальце ноги.

Homo erectus, ранний представитель нынешней эволюционной линии с пропорциями тела, как у Homo sapiens, жил примерно от 1,89 миллиона до 110 000 лет назад, его рост составлял 145–185 см. У них были большие надбровные дуги и больший мозг, чем у Paranthropus boisei, хотя и меньше, чем у нашего вида.

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Как отмечается, исследователи нашли следы в 2021 году. Они идентифицировали одну длинную дорожку из 12 следов, каждый длиной около 26 см, приписываемую взрослой особи Paranthropus boisei на основании их формы и способа передвижения.

При этом ученые выявили еще три отдельных следа длиной 20,5–23,5 см, напоминающие следы современных людей, которые были почти перпендикулярны основной дорожке. Два были достаточно полными, чтобы приписать их Homo erectus, возможно, молодой особи. Третий было сложнее определить с уверенностью.

Исследователи заявили, что дорожки следов, по-видимому, были оставлены в течение нескольких часов или, возможно, пары дней - и особи даже могли видеть друг друга. Однако не было выявлено никаких свидетельств взаимодействия.

Исследователи повторно проанализировали следовые дорожки, которые были ранее обнаружены поблизости, определив, что оба вида сосуществовали на этой территории в течение примерно 200 000 лет.

Возможно, они конкурировали напрямую, однако различия в питании могли смягчить конкуренцию.

"Paranthropus boisei потреблял низкокачественный корм, который, вероятно, требовал многократного пережевывания. Homo erectus, вероятно, был всеядным, использовал инструменты для разделки туш, а также имел мясо в своем рационе", — сказала палеоантрополог Луиза Лики, директор исследовательского проекта Koobi Fora и соавтор исследования.

Ранее ученые обнаружили самое раннее свидетельство присутствия человека в Арктике.

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