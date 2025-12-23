О закольцованной тропе местные жители знали еще с середины 1950-х годов.

Палеонтологи, вероятно, обнаружили следы динозавра, который хромал, об этом свидетельствуют окаменелые отпечатки лап, сохранившиеся в камне более 150 миллионов лет. Как пишет Fox News, в Университете Квинсленда (UQ) сообщили, что открытие сделали на древней дорожке следов вблизи города Оурай в штате Колорадо (США).

Говорится, что длина следовой дорожки превышает 310 футов (примерно 95 метров) и она состоит примерно из 130 отпечатков. Динозавр, который их оставил, предположительно, был четвероногим, с длинной шеей, и принадлежал к группе зауроподов.

Палеонтолог UQ Энтони Ромилио отметил, что такая длинная и закольцованная дорожка следов является чрезвычайной редкостью.

"Следовые дорожки с поворотами встречаются крайне редко. А замкнутые, петлеобразные маршруты - это вообще уникальное явление: в мире известно лишь два таких случая - в Колорадо и Китае", - объяснил он.

По его словам, китайскую дорожку уничтожил оползень пород, поэтому колорадская фактически осталась единственной в мире.

Кто именно оставил следы

Точный вид динозавра установить пока не удалось. Впрочем, Ромилио отметил, что в тот период по территории современного Колорадо бродили Camarasaurus и Diplodocus.

"Camarasaurus был как бы "переднеприводным": основной вес приходился на плечи и передние конечности, поэтому он оставлял более глубокие отпечатки передних лап, чем задних. Diplodocus, наоборот, был условно "заднеприводным" - его вес сосредотачивался на тазу, поэтому более глубокими были именно следы задних лап", - объяснил ученый.

Пока непонятно, хромал ли динозавр из-за столкновения с другим хищником или травмы.

"Трудно определить, были ли рядом в то время другие динозавры", - отметил Ромилио.

По его словам, имеющиеся данные не свидетельствуют о непосредственном конфликте или взаимодействии, однако сама закрученная траектория выглядит необычной.

"Идея о том, что животное могло от чего-то уклоняться, безусловно, является привлекательной гипотезой, но пока это лишь предположение", - добавил он.

Следы, которые рассказывают больше, чем кости

Как подчеркнул Ромилио, следы и дорожки могут образоваться только тогда, когда животное живое, и именно они дают уникальную информацию о том, как динозавры ходили или бегали, чего не скажешь только по ископаемым костям.

Благодаря большой длине дорожки ученые смогли провести даже статистический анализ.

"Сравнивая шаги левой и правой ноги, мы обнаружили статистически значимую разницу среди более 130 отпечатков", - рассказал палеонтолог.

Он добавил, что различия действительно были, но вызваны ли они старой травмой и постоянной хромотой, или просто "преимуществом" одной стороны - сказать наверняка невозможно.

"Нужна машина времени, чтобы узнать это точно", - пошутил ученый.

Интересно, что первыми о дорожке знали не ученые, а местные жители.

"Об этой закольцованной тропе жителям было известно еще с середины 1950-х годов. Она была доступной, ее часто посещали и тихо ценили задолго до того, как она попала в научные круги", - рассказал Ромилио.

Лишь значительно позже информацию официально передали исследователям, а первое научное исследование провели примерно пять лет назад. Сложность анализа таких длинных дорожек заключается в логистике, однако современные цифровые инструменты позволяют изучать их "гораздо точнее и полнее, чем раньше".

Год громких открытий

Это открытие стало одним из многих динозавровых научных прорывов, которые попали в заголовки в 2025 году.

Ранее в этом году старшеклассник из Коннектикута нашел в Монтане окаменелость юрского периода возрастом 150 миллионов лет. И почти одновременно ученые объявили об открытии нового вида динозавров - Joaquinraptor casali - в Аргентине.

Напомним, недавно в северной Италии исследователи случайно обнаружили уникальную находку - на скальном склоне обнаружены тысячи следов динозавров возрастом около 210 миллионов лет.

По словам ученых, некоторые из отпечатков достигают до 40 сантиметров в ширину и имеют четко заметные следы когтей. Специалисты называют это открытие одним из "самых впечатляющих", которые им приходилось видеть. По предварительным оценкам, на участке протяженностью около пяти километров может быть до 20 тысяч следов.

