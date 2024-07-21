По словам ученых, они были небольшими по размерам.

Ученые обнаружили необычный вид динозавров, которые жили в середине Мелового периода. Недавно найденный предок тесцелозавра свидетельствует о том, что эти животные проводили часть своего времени в подземных норах, пишет SciTechDaily.

"Новый динозавр, Fona [/Foat'NAH/] herzogae (Фона), жил 99 миллионов лет назад на территории современного штата Юта. В то время эта территория была обширной пойменной экосистемой, зажатой между берегами огромного внутреннего океана на востоке и действующими вулканами и горами на западе. Это была теплая, влажная, илистая среда с многочисленными реками, протекающими через нее", - говорится в материале.

Палеонтологам из Университета штата Северная Каролина и Музея естественных наук удалось раскопать эту окаменелость и другие образцы того же вида в Муссентучитской формации Кедровой горы. Сохранность таких окаменелостей и некоторые отличительные черты указывали на то, что они могли зарываться в землю.

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"Фона был мелкотелым растительноядным динозавром размером с большую собаку с простым строением тела. Ему не хватает украшений, которые характеризуют его богато украшенных родственников, таких как рогатые динозавры, панцирные динозавры и гребенчатые динозавры. Но это не значит, что Фона был скучным", - отметили в издании.

Отмечается, что Фона имел несколько анатомических особенностей с животными, которые известны как копатели. У него были большие бицепсы, сильные точки крепления мышц на бедрах и ногах, сросшиеся кости вдоль таза, возможно, для обеспечения устойчивости во время рытья. Однако это не единственное доказательство того, что это животное проводило время под землей.

"Предвзятость окаменелостей в сторону более крупных животных объясняется прежде всего тем, что в таких пойменных средах, как Муссентучит, мелкие кости на поверхности часто разлетаются, гниют или становятся мусором перед захоронением и окаменением. Но Фону часто находят целой, со многими костями, сохраненными в первоначальной позе смерти, грудью вниз, с растопыренными передними конечностями, и в исключительно хорошем состоянии. Если бы она уже была под землей в норе перед смертью, это сделало бы такой тип сохранения более вероятным", - объяснил аспирант штата Северная Каролина и цифровой техник новой программы "Динозавры-дуэлянты" в Музее естественных наук Северной Каролины Хавив Авраами, который является первым автором статьи, где описывается эта работа.

По словам исследователей, Фона является ключом к расширению человеческого понимания меловых экосистем.

"Фона дает нам представление о третьем измерении, которое животное может занять, передвигаясь под землей. Она добавляет к богатству окаменелостей и расширяет известное разнообразие мелкотелых травоядных животных, которые остаются малоизученными, несмотря на то, что являются невероятно неотъемлемыми компонентами меловых экосистем", - отметил Авраами.

Что еще почитать о динозаврах

Ранее ученые открыли новый вид динозавров, который назвали "адскими цыплятами". Исследование показало, что они принадлежат похожему, но до сих пор не идентифицированному виду.

Также исследователи озвучили новую версию гибели динозавров. Как оказалось, серия огромных извержений вулканов, происходивших до, во время и после столкновения метеора, также затрудняла жизнь рептилий.

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