Недавнее исследование американских ученых доказывает, что древние рептилии вымерли не из-за падения метеорита.

Шестьдесят шесть миллионов лет назад гигантский метеорит врезался в Землю и спровоцировал массовое вымирание динозавров. Таково мнение большинства ученых. Впрочем, недавнее исследование американских ученых, результаты которого публикует Science Advances, доказывает другое.

Серия огромных извержений вулканов, происходивших до, во время и после столкновения метеора, также усложняла жизнь рептилий. Газы, выделяемые во время извержений, защищали солнечный свет и, вероятно, значительно охлаждали атмосферу, которая не была комфортной для динозавров на протяжении веков.

"Это похолодание настолько изменило климат, что усложнило жизнь динозаврам, и метеорит стал переворотом. Это было последнее вымирание, но они не были в хорошем состоянии к моменту падения метеорита", - отметил соавтор исследования, геохимик из Университета Макгилла Дон Бейкер.

Согласно некоторым исследованиям, температура Земли падала задолго до падения метеорита. Но ученые не установили причину, поэтому Бейкер и его команда искали вулканическое объяснение.

По словам ученых, метеорит является популярной теорией гибели динозавров, но извержения вулканов являются еще одним спорным объяснением. Доказательства находятся в одной из крупнейших вулканических провинций в мире, известной как Деканские траппы. Этот район, расположенный на территории современной западно-центральной Индии, имел массивные лавовые разливы примерно в то время, когда вымерли динозавры.

При этом лаву прошлых извержений можно увидеть, сложенную друг на друга слоями. В некоторых частях слои имеют толщину до двух километров. По словам исследователей, любое извержение такого размера радикально изменило бы окружающую среду, выделив газы, такие как диоксид серы, которые отражали бы солнечный свет обратно в космос и вызывали бы охлаждение поверхности Земли в больших масштабах.

"Извержения происходили непрерывно, одно за другим, в течение сотен тысяч лет. Такой уровень вулканической активности, охватывающий сотни тысяч квадратных миль, редко встречается в геологической истории", - пояснил соавтор исследования, геохронолог Калифорнийского университета в Беркли Пол Ренне.

Вымирание динозавров

Ученые выяснили, что именно убило динозавров. По словам Джема Берка Сенеля, ведущего автора исследования из Королевской обсерватории Бельгии, динозавры вымерли из-за серии цепных реакций, вызванных падением астероида на Землю 66 миллионов лет назад.

До этого другие ученые также называли окончательную причину вымирания динозавров - массовое извержение вулканов, называвшихся в качестве одной из причин исчезновения этого вида, не могло вызвать вымирание в конце мелового периода. По мнению исследователей, удар астероида - единственное событие, которое было способно полностью уничтожить среду, благоприятную для динозавров.

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