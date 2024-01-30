Открытие добавило аргументов гипотезе о том, что динозавры процветали, а не вымирали, когда им на голову упал роковой астероид.

Ученые открыли новый вид динозавров, который уже прозвали "адскими цыплятами". Это открытие стало важным свидетельством в поддержку гипотезы о том, что диназоавры процветали до того, как их уничтожил фатальныый астероид, говорится в публикации в научном журнале PLOS One.

Открытие было сделано на основе окаменелостей, которые ранее считались молодыми представителями уже известного вида. Новый вид назвали Eoneophron infernalis. Ученые говорят, что это открытие имеет большое значение для нашего понимания того периода, который считался эрой постепенного упадка динозавров.

Рассматриваемые окаменелости напоминали задние конечности динозавра Anzu wyliei, которого прозвали "адским цыпленком" из-за его внешности. Однако детальное изучение показало, что они принадлежат похожему, но до сих пор не идентифицированному виду.

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До сих пор ученые спорили, были ли динозавры в состоянии упадка или процветали до того момента, когда 65 миллионов лет назад в Землю врезался судьбоносный астероид. Но открытие нового вида хищных динозавров, обитавших в районе формации Хелл-Крик (северо-запад США), свидетельствует, что популяция динозавров здесь не была в состоянии сокращения на тот момент.

Это открытие предполагает, что ученым, вероятно, еще предстоит открыть для себя многие до сих пор неизвестные виды динозавров, которые жили в ту эпоху.

Другие материалы по палеонтологии

Как писал УНИАН, ученые обнаружили, что гигантская акула-мегалодон была стройнее, чем считалось ранее. Предыдущие реконструкции мегалодона основывались на пропорциях современной большой белой акулы.

Также мы рассказывали, что ученые обнаружили новый доисторический вид кошек, который жил на территории современной Испании около 15,5 млн лет назад. Эта находка проливает больше света на разнообразие кошачьих в тот период.

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