В океане есть участок дна, который постоянно находится в центре споров между странами. Это связано с тем, что он богат ценными металлами.

Годами океанографы спорили о странных сигналах, исходящих из дня одинокого из участков Тихого океана. Сигналы были на столько слабыми, что их легко можно было пропустить.

Теперь, как пишет Ecoportal, источник стал ясен, и это снова доказывает, что деятельность человека вредит окружающей среде. Отмечается, что в океане есть участок дна, который постоянно находится в центре споров между странами. Это связано с тем, что он богат ценными металлами.

Что предшествовало

В 1979 году в этом районе была проведена пробная добыча полезных ископаемых. Команда, проводившая эту работу, хотела проверить, удастся ли добыть металлы, не повредив дно.

Видео дня

Позже команда добытчиков настаивали на незначительности ущерба. Но что-то в данных изменилось и оказалось, что этот участок дна значительно поврежден.

Исследователи изучили старые записи, такие, как журналы гидролокаторов, спутниковые снимки и все остальное, что им удалось найти. Сигналы не соответствовали землетрясениям, проходящим судам или обычному гулу морской жизни.

Сигналы указывали на медленное движение, как будто дно океана пыталось оседать. Испытательная зона не охватывала большую часть морского дна, но следы, оставленные горнодобывающей машиной, нанесли более длительный ущерб, чем ожидалось.

Загадка морского дна в Тихом океане

Исследователи, которые вернулись на этот участок несколько лет назад, обнаружили, что он застыл во времени. Осадок почти не двигался, а животные, которые должны были вернуться в этот район, не вернулись.

Издание отметило, что это похоже на то, как будто естественные процессы, которые должны были произойти здесь, остановились. Новые исследования показали, что горнодобывающие испытания не просто затронули поверхность. Они изменили движение осадочных пород и повлияли на жизнь, когда-то бурлящую на дне.

Странные сигналы появляются на дне Тихого океана

Глубокие воды движутся медленно, но у них все равно есть свой ритм. Когда он нарушается, приборы улавливают данные и передают их специалистам.

Чем глубже специалисты изучали этот вопрос, тем более им становилось ясно, что возмущение 1979 года нанесло ландшафту такие изменения, которые океан уже не мог исправить. Место испытаний изменилось навсегда. Оно застряло в замкнутом круге, где восстановление никогда не прекращалось. Десятилетиями эти странные сигналы были просто нарушенным морским дном. Оно пыталось восстановить равновесие, но безуспешно.

К чему привело вмешательство человека

"Эта часть тихоокеанского дна больше никогда не видела жизни. Эта зона осталась пустой", - написало издание.

Спустя десятилетия после нарушения целостности океана ученые ожидали появления хоть какой-то новой жизни, возможно, бактерий, нескольких червей, чего угодно, но вместо этого они обнаружили лишь пустые равнины. Помимо отсутствия морской жизни, ученые находят странными и другие вещи.

Вся система, существовавшая ранее на этом участке морского дна, кажется нарушенной. Формирование конкреций занимает миллионы лет, и без них среда обитания исчезает: нет среды обитания – нет жизни. Поэтому сигналы, которые улавливают эксперты, остаются безжизненными.

Какой вывод сделали ученые

Эти странные показания теперь понятны. Если такое может сделать с морским дном один из тестов, представьте себе полномасштабную добычу полезных ископаемых. Этот участок морского дна мертв, покрыт осадком, который должен дрейфовать, но почти не движется. Химический обмен, который обычно регистрируют сканеры, приглушен.

"Этот участок океана так и не восстановился после эксперимента по добыче полезных ископаемых. Теперь он служит напоминанием о том, насколько плохими могут быть человеческие действия", - подытожило издание.

Другие новости науки

Ранее ученые обнаружили, что в глубинах океана может образовываться кислород. Такое явление ставит под колебание теории о его происхождении. Это явление уже назвали "темным кислородом", вызывающим серьезные опасения относительно будущего глубинных океанических сред.

Вас также могут заинтересовать новости: