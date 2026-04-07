В Антарктиде могут быть огромные запасы золота, но их запрещено добывать

Под многокилометровым слоем антарктического льда скрываются колоссальные богатства.

Антарктида обладает огромными запасами золота, серебра, меди и железа, которые могли бы добываться по мере таяния льда. Однако любая добыча запрещена международным договором, подписанным рядом стран, включая Румынию.

Несмотря на это, по мере изменения ландшафта Антарктиды договор может быть пересмотрен для разрешения эксплуатации ресурсов, пишет Ziare. Таяние льда, обнажение суши и повышение уровня моря изменят статус Антарктиды, согласно новому исследованию.

Речь идет о работе, опубликованной в журнале Nature Climate Change, которая пытается представить облик южного континента без ледяного покрова. Результаты показали, что климатические изменения могут открыть доступ к ценным минеральным ресурсам, что приведет к пересмотру международных договоров, касающихся Антарктиды.

Это первое исследование такого типа об Антарктиде. Эксперты спрогнозировали, что к 2300 году огромная часть территории останется без льда, обнажив горы, долины и каньоны.

В этом регионе находятся месторождения меди, золота, серебра, железа и платины. Ресурсы расположены на территориях, на которые претендуют Аргентина, Чили и Великобритания, но их добыча запрещена Договором об Антарктике. Тем не менее ситуация может измениться после 2048 года, когда странам-участницам будет официально разрешено запрашивать пересмотр протокола.

Договор об Антарктике был подписан 47 странами. Он вступил в силу в 1961 году и призван регулировать статус территории, расположенной к югу от 60-й параллели. Фактически, эта территория предназначена исключительно для мира и научных исследований, поскольку договор запрещает военную деятельность и разработку минеральных ресурсов, а также ограничивает присутствие человека.

