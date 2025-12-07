Черная смерть унесла жизни до 60% населения в некоторых регионах.

Вулканы могли сыграть ключевую роль в Черной смерти, пандемии бубонной чумы, которая опустошила Европу в XIV веке. Об этом пишет IFLScience.

Насколько смертоносной была Черная смерть

В издании напомнили, что Черная смерть пронеслась по Европе, а также по частям Азии и Северной Африки в период с 1347 по 1353 год. Она была вызвана чумной палочкой (Yersinia pestis).

Эта пандемия унесла жизни до 60% населения в некоторых регионах, вызвав глубокие социальные и экономические преобразования. Считается, что чумная палочка возникла у блох и достигла Европы через регион Черного моря, но причины, лежащие в основе времени ее возникновения, до конца не ясны.

Как извержение вулкана могло повлиять на возникновение Черной смерти

В своем новом исследовании ученые из Кембриджского университета и Института истории и культуры Восточной Европы им. Лейбница обнаружили доказательства того, что около 1345 года, незадолго до вспышки Черной смерти, в тропиках произошел всплеск вулканической активности. Именно он мог привести к возникновению Черной смерти.

Ученые проанализировали годичные кольца европейских деревьев, оценив уровень серы в ледяных кернах Антарктиды и Гренландии. Также они изучили современные письменные источники.

Исследователи выяснили, что извержение вулкана наполнило атмосферу таким количеством вулканического газа и пепла, что временно нарушило глобальный климат. Ученые предположили, что это также вызвало череду необычно холодных и влажных лет в 1345, 1346 и 1347 годах на большей части юга Европы.

По словам исследователей, плохая погода привела к неурожаю и голоду, а итальянские морские города-государства Венеция и Генуя были вынуждены заключить мир с монголами Золотой Орды и импортировать огромные количества зерна из региона Черного моря в 1347 году. Всплеск количества судов, груженных зерном, мог непреднамеренно привести к переносу зараженных чумой блох и крыс по торговым путям в Европу.

"На протяжении более века эти могущественные итальянские города-государства установили торговые пути на большие расстояния через Средиземное и Черное моря, что позволило им создать высокоэффективную систему предотвращения голода", - рассказал доктор Мартин Баух, историк средневекового климата и эпидемиологии из Института истории и культуры Восточной Европы имени Лейбница.

В исследовании сказано, что Черная смерть могла пронестись по Европе из-за высокоинфекционного штамма Yersinia pestis, густонаселенных городов с плохими санитарными условиями и обширных торговых сетей, связывающих глобализирующийся мир. Когда неизвестный вулкан извергся, это вызвало цепную реакцию, которая ускорила создание идеальных условий для распространения чумы.

Чума свирепствовала в Египте задолго до Европы - что известно

Ранее ученые заявили, что бубонная чума распространилась в Северной Африке за тысячи лет до того, как начала терроризировать Европу. Это показал анализ египетской мумии из музея в Турине.

Ученые выяснили, что этот человек умер 3290 лет назад от одной из самых страшных болезней в истории человечества - бубонной чумы. Это говорит о том, что ее присутствие на планете гораздо более древнее, чем считалось.

Исследователи собрали достаточно данных о блохах, хозяине бактерии, чтобы предположить, что вспышки чумы могли произойти вдоль Нила. Но эту догадку они не могли подкрепить фактами. Теперь же они могут указать на туринскую мумию, которая доказывает, что чума поражала людей за тысячи лет до своего нападения на Европу.

