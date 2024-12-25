Исследователи обнаружили в египетской мумии первые доказательства распространения бубонной чумы за пределами Европы и Азии.

Египетская мумия показала, что бубонная чума распространилась в Северной Африке за тысячи лет до того, как начала терроризировать Европу.

Ученые исследовали египетскую мумию из музея в Турине и обнаружили, что человек умер 3290 лет назад от одной из самых страшных болезней в истории человечества - бубонной чумы, пишет Interesting Engineering. Это говорит о том, что ее присутствие на планете гораздо более древнее, чем считалось.

Кроме того, до этого не было никаких физических доказательств, указывающих на присутствие смертоносной бактерии за пределами Европы и Азии. Теперь же результаты исследования мумии из Турина проливают новый свет на болезнь в Северной Африке и помогают прояснить научные гипотезы о том, как она распространялась со временем.

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Как добавляют авторы исследования, палеогенетический анализ предполагает, что существование бубонной чумы простирается еще дальше - до неолитического периода.

Отмечается, что неясные свидетельства этой болезни появились в Древнем Египте, в 3500-летнем медицинском тексте, в котором описываются "каменящие" признаки: опухшие бубоны, которые сочатся гноем и кровью. Однако, не находилось ни одной мумии, которая могла бы подтвердить эти письменные упоминания. А вот мумия из Турина содержала явные следы бактерии чумы. Ученые выяснили, что у того человека болезнь распространилась на костную ткань и кишечник.

Исследователи собрали достаточно данных о блохах, хозяине бактерии, чтобы предположить, что вспышки чумы могли произойти вдоль Нила. Но эту догадку они не могли подкрепить фактами. Теперь же они могут указать на туринскую мумию, которая доказывает, что чума поражала людей за тысячи лет до своего нападения на Европу.

Другие новости науки

Летом стало известно, что археологи обнаружили в Скандинавии свидетельства древнейшей эпидемии чумы. Исследование, основанное на ДНК, полученной из человеческих костей и зубов, извлеченных из древних погребений в Скандинавии, предполагает, что причиной неолитического упадка могла стать чума.

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