Эти коты обожают обниматься.

Если вы ищете котика, который будет обожать лежать с вами на диване, то важно выбрать правильную породу. Поэтому эксперты The Scotsman назвали 11 пород кошек, которые, скорее всего, будут вас любить и проявлять тактильность.

Рэгдол

Рэгдол является идеальным питомцем, который был выведен для того, чтобы он был любящим компаньоном, а также достаточно неприхотливым и самодостаточным. Эти котики любят детей и, возможно, будут считать ваше колено своим вечерним местом отдыха.

Сфинкс

Из-за того, что сфинкс не имеет шерсти, иногда ему может быть немного холодно, поэтому тепло тела его хозяина является для него идеальным способом согреться.

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"Это означает, что объятия будут всегда. Кроме того, эта порода кошек просто от природы любит обниматься - и играть - даже если достаточно тепло, поэтому ожидайте много мурлыканья. Это действительно любящие кошки. К сожалению, отсутствие шерсти также имеет свои минусы, ведь эти коты склонны к кожным проблемам и солнечным ожогам", - предупредили в материале.

Шотландская вислоухая кошка

Эта порода настолько ласковая, что она не любит оставаться наедине, она хочет постоянно лежать на своем хозяине или возле него.

"Если вы хотите кошку, которую можно оставить дома, когда вы идете на работу, эта порода, вероятно, не для вас. Потенциальные владельцы также должны знать, что из-за селекционного разведения эта кошка подвержена остеохондродисплазии (болезни шотландской вислоухой кошки), вызывающей аномальный рост костей и деформации скелета, артрит и сильную боль", - подчеркнули в издании.

Персидская кошка

Преимущество этих котят в том, что они очень ленивы, поэтому они могут надолго свернуться клубочком на ваших коленях и остаться там надолго. Однако, как и другие породы с "плоскими мордами", эти кошки могут страдать синдромом обструктивных дыхательных путей, в результате чего это может привести к проблемам с дыханием и питанием.

Сиамская кошка

Эти кошки известны своим ласковым нравом и часто следуют за своим хозяином по всему дому, глядя на него с безграничной любовью, уверяют в материале.

Бирманская кошка

Бирманские кошки являются ласковыми и любящими, а также могут формировать глубокие связи со всей семьей. Это свидетельствует о том, что они будут ласковыми как со взрослыми, так и с детьми и другими домашними животными.

Тонкинская кошка

Эта кошка является гибридом сиамского и бирманского котов. Эта порода не просто любит объятия, она их может даже требовать.

Абиссинская кошка

Это порода, которая будет ходить за вами повсюду, ведь считает, что ее владелец должен быть под постоянной защитой.

Шартрез

Шартрез известна тем, что быстро привязывается к своим хозяевам и становится сразу преданным питомцем. Также эти котики очень любознательны, поэтому стоит готовиться находить их в некоторых "интересных" ситуациях, пишут в The Scotsman.

Американская короткошерстная кошка

Эта порода является одной из самых популярных в США. Они являются очень приспособленными и идеальными домашними любимцами, а также любят, когда их берут на руки.

Другие интересные факты о котах

Ранее специалисты объяснили, как понять, что ваш кот переживает стресс. По их словам, такими признаками являются испражнения в неподходящее место, чрезмерное вылизывание, царапание мебели, изменения в режиме сна и аппетите.

Также ученые выяснили, как коты понимают, кто их хозяин. Как оказалось, эти животные могут отличить своих владельцев от незнакомцев по запаху. В частности, во время исследования ученые заметили, что коты значительно дольше нюхали неизвестный запах, чем аромат своего хозяина.

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