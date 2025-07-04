Тг-каналы пишут, что целью атаки в Азове стал Азовский оптико-механический завод.

Этой ночью регионы России атаковали беспилотники, под ударом были Ростовская область и Подмосковье, пишет "Медуза".

Так в Ростовской области дроны атаковали атаковали Азов, Миллеровский и Тарасовский районы. По данным губернатора области, в результате падения дрона на жилой дом в поселке Долотинка погибла мирная жительница.

Кроме того, в Азове, сильно поврежден многоквартирный дом, разрушена крыша. Из дома эвакуировали 120 человек. По словам губернатора, обломки еще одного дрона упали на стадион. Также в Шахтах в результате атаки без света остались шесть тысяч жителей.

Видео дня

При этом тг-каналы пишут, что целью атаки в Азове стал Азовский оптико-механический завод. В сети публикуют видео взрывов и пожара.

Также был атакован Сергиев Посад в Подмосковье, там после атаки БПЛА горит электроподстанция. Без света остались несколько микрорайонов.

При этом в аэропортах Самары, Саратова, Ярославля, Казани и Волгограда ввели план "ковер".

В Минобороны РФ сообщили, что в течение ночи сбили 48 беспилотников, из них 26 — в Ростовской области.

Атаки на Россию - новости

2 июля дроны Службы безопасности Украины успешно поразили склады боеприпасов армии РФ в селе Большое Орехово неподалеку Харцызска в Донецкой области.

Также под ударом была Липецкая область России. Дроны атаковали завод "Энергия", который производит, в частности, аккумуляторы для БПЛА.

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