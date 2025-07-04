Россия двигается к планке изготавливать 500 'Шахедов' в сутки, - Федоренко

Противник продолжает наращивать производство "Шахедов", делает их реактивными. Украине нужны такие же реактивные дроны-перехватчики.

Украина в короткое время с нуля построила производство дронов, которые могут уничтожать объекты в тылу противника, нанося удары по предприятиям ВПК, но все еще отстает от России. Об этом в интервью УНИАН рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко.

По его словам, это направление в Украине продолжает развиваться, в том числе благодаря помощи партнеров. Но мы еще отстаем от противника по количеству выпущенных ударных дронов, поскольку России удалось нарастить возможности производства "Шахедов".

"У них есть "Шахеды" и его аналоги, они увеличили производство в разы. Они поставили планку изготавливать около 500 таких дронов в сутки. Они провели модернизацию, сделали их более защищенными от РЭБ. Изменили горизонт работы: если раньше они летели на малых высотах и до них дотягивались наши огневые группы, то сегодня они двигаются на 2 км и выше", - рассказал он.

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Федоренко отметил, что для противодействия "Шахедам" в Украине разрабатываются борты-перехватчики. Он ожидает, что в будущем таких перехватчиков будет достаточно для того, чтобы сбивать подавляющее большинство запущенных "Шахедов".

"Враг сейчас работает над тем, чтобы модернизировать БПЛА, сделать их реактивными, что позволит им двигаться быстрее. Поэтому мы сегодня работаем над реактивными перехватчиками. Здесь мы отстаем - делаем это сегодня на позавчера", - добавил Федоренко.

Он отметил, что необходимо привлекать финансы и людей для масштабирования производства. По его словам, помимо постоянной государственной помощи поддерживать производство дронов нужно всем украинцам.

Ночная атака Украины "Шахедами"

В ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами, основной удар пришелся на Киев и Киевскую область. По состоянию на утро известно о 23 пострадавших от атаки врага на столицу.14 из них были госпитализированы. В разных районах города возникли пожары, есть разрушения жилой инфраструктуры.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сказал, что российский диктатор Владимир Путин намеренно атаковал Киев сразу же после разговора с президентом США Дональдом Трампом, чтобы показать пренебрежение всем усилиям по остановке огня. Он призвал ввести против России "самые жесткие санкции" и предоставить Украине все необходимые средства для самозащиты.

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