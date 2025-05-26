Ученые и раньше знали, что день не длится ровно 24 часа, но то, что произойдет в будущем - в голове не укладывается.

Длина суток на Земле может быть не такой постоянной, как мы привыкли думать. На протяжении веков мы жили по 24-часовому циклу, но последние исследования показывают, что вращение планеты постепенно замедляется — и в далёком будущем сутки могут длиться 25 часов, пишет The Daily Galaxy.

Действительно ли в сутках 24 часа

Тысячелетиями люди измеряли время по 24-часовому дню, ориентируясь на восход и закат солнца. Однако на самом деле длительность суток не составляет ровно 24 часа. Так называемые сидерические сутки — время, за которое Земля совершает оборот вокруг своей оси — составляют 23 часа, 56 минут и 4 секунды. Небольшое расхождение компенсируется 29 февраля в високосные года.

Сообщается, что эта на первый взгляд устойчивая система меняется.

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Вращение Земли никогда не было абсолютно постоянным, и такие факторы, как гравитационные взаимодействия, внутренние процессы в недрах планеты и атмосферные изменения, влияют на скорость её вращения.

Почему Земля замедляет свое вращение

На скорость вращения Земли влияет сочетание внутренних и внешних сил. Наиболее значительным фактором является гравитационное воздействие Луны, вызывающее приливные силы.

Эти силы создают трение, которое медленно, но неуклонно замедляет вращение планеты.

Также перераспределение массы внутри Земли — включая движение ядра и таяние ледников — влияет на скорость вращения. Кроме того, прецессия земной оси (медленные изменения наклона планеты) тоже оказывает влияние, хотя и более тонкое.

Как выглядели земные сутки в прошлом

Тысячи лет назад Земля вращалась гораздо быстрее. Когда около 4,5 миллиарда лет назад сформировалась Луна, одни земные сутки длились всего около 10 часов. Со временем гравитационное воздействие Луны замедлило вращение Земли, и сутки стали постепенно удлиняться. На ранних этапах своего развития Земля уже имела сутки продолжительностью от 19 до 20 часов.

Это замедление продолжается уже последние 600 миллионов лет, и, по всей видимости, останавливаться не собирается. Современные 24-часовые сутки — это результат этого сложного, непрерывного процесса.

Новая эпоха измерения времени

Согласно новому исследованию, в будущем Земля может столкнуться с сутками, продолжающимися 25 часов. Учёные использовали лазерные приборы, способные с невероятной точностью фиксировать малейшие изменения в вращении планеты.

По их прогнозам, через 200 миллионов лет продолжительность суток может увеличиться на целый час.

Этот возможный переход к более длинным суткам вызывает интересные вопросы о том, как к этому адаптируется жизнь на Земле. Придётся ли менять системы учёта времени? Как это повлияет на биологические циркадные ритмы? Последствия такого сдвига могут радикально изменить наш привычный образ жизни.

Другие научные новости

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