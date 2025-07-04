Рассказываем про уникальных обезьян, которые очень близки к людям.

Шимпанзе бонобо - одни из самых загадочных и необычных приматов на планете. Они являются ближайшими родственниками человека и, хотя внешне похожи на обыкновенных шимпанзе, их поведение, общественный строй, интеллект просто поражают.

Живут бонобо от 40 до 60 лет, в зависимости от условий проживания.

Какие интересные факты о бонобо

Сегодня мы рассмотрим, что такого особенного в бонобо. В первую очередь стоит отметить, что группах этих шимпанзе доминируют самки - у них матриархат. При этом они не угнетают самцов, а создают сбалансированную модель с крепким социальными связями и минимальным уровнем агрессии.

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Интересно, что самки передают свое положение в их обществе дочерям. Такая стабильная система взаимоотношений делает их сообщество очень сплоченным и стабильным.

Хотя шимпанзе часто ведут территориальные войны во время которых убивают своих сородичей, бонобо так не действуют. У них редко агрессия приводит к смерти, ведь они выбирают жить без насилия.

Сексуальное поведение шимпанзе бонобо также очень отличается от привычного в природе. Они вступают в такие отношения не только ради продолжения рода, но и для общения, решения конфликтов, снижения тревожности и установления доверия. При этом выбор партнеров у них не ограничивается противоположным полом.

Бонобо способны проявляют сострадание, альтруизм и эмпатию. Если у одного из группы возникают проблема, остальные утешают его, делятся пищей и уделяют ему больше внимания. Они выбирают сотрудничество, даже если это не принесет немедленной выгоды.

Если самцы проявляют агрессию, то даже неродственные самки объединяются в союзы и помогают сохранять иерархию.

К тому же, если у одной из самок не хватает или нет молока, или она занята, то ее подруга может покормить детеныша и будет о нем заботиться.

Еще один забавный факт состоит в том, эти шимпанзе умеют смеяться. Во время своих игр они даже могут щекотать друг друга. Хотя их смех отличается по интонации от человеческого, он выполняет ту же функцию.

Кроме того, бонобо способны узнавать себя в зеркале. Они проходят тест на самосознание, как и слоны, дельфины и врановые.

Эти приматы могут понимать визуальные символы, команды на английском языке, что доказывает высокий уровень их интеллекта.

Проживают они только в одном месте на планете - в джунглях между реками Конго и Касаи в Демократической Республике Конго. Это ставит их в уязвимое положение.

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