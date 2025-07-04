Жителей столицы призывают закрыть окна, выключить кондиционеры и надеть маски.

После ночной атаки российских оккупантов на ряде локаций в Киеве зафиксирована высокая концентрация продуктов горения в воздухе. Индекс качества воздуха (AQI) в некоторых местах столицы достигает отметки более 280 при норме 50. Об этом свидетельствуют данные SaveEcoBot.

Худшие показатели фиксируются в Печерском районе. Жителей столицы призывают закрыть окна, выключить кондиционеры и надеть маски.

Специалист ГУ Киевский городской Центр профилактики заболеваний МЗ в эфире "Киев24" заявил, что в воздухе Киева сейчас очень большое количество вредных веществ. Он заверил, что ситуация в столице изменится уже во второй половине дня.

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"Синоптики обещают грозу и дождь, что поможет осесть вредным веществам на землю", - объяснил эксперт.

Косинов также посоветовал жителям Киева воспользоваться увлажнителями воздуха.

В Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на своей странице в Facebook подтвердили, что в Киеве высокий уровень загрязнения воздуха. Причиной ухудшения состояния воздуха назвали пожары, вызванные массированным ночным обстрелом РФ. Радиационный фон в столице остается в норме.

До улучшения ситуации киевлянам рекомендуют не находиться на открытом воздухе, не проветривать помещения, поддерживать водный баланс, если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум. В первую очередь эти рекомендации следует соблюдать людям с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем.

Ночная атака по Украине - что известно

Напомним, что в ночь на 4 июля Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами. Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область.

По предварительным данным, в результате атаки по столице пострадали 23 человека, 14 из них были госпитализированы. Среди пострадавших - 10-летняя девочка.

В Киеве разрушения зафиксированы сразу в нескольких районах. В частности, пострадали Соломенский, Святошинский, Днепровский, Дарницкий и Шевченковский районы столицы.

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