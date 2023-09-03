На корабле сохранилась даже посуда.

В июле исследователи обнаружили неповрежденные останки шхуны "Тринидад", затонувшей на озере Мичиган в США в 1881 году.

Как пишет The New York Times, после двухлетних поисков исследователи Брендон Байод и Роберт Джек обнаружили впечатляюще нетронутые обломки "Тринидада", лежащие на глубине примерно 90 метров, примерно в 20 километрах от берега.

Отмечается, что "Тринидад" был построен на Гранд-Айленде, штат Нью-Йорк, в 1867 году и использовался в качестве грузового судна в торговле зерном.

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В газетной статье того времени "Тринидад", длина которого достигала более 40 метров, был описан как "одна из лучших шхун", отмечают исследователи. В то же время, страховые записи показывают, что владельцы судна плохо обслуживали его, так что корабль прослужил в 2-3 раза меньше, чем большинство шхун той эпохи.

Тринидад страдал от постоянных утечек и в конце концов весной 1881 года затонул посреди путешествия. Команде удалось доплыть на спасательной шлюпке до берега, но вместе со шхуной утонул пес породы ньюфаундленд, плывший на корабле.

Исследователи начали поиски "Тринидада" два года назад. Корабль был идеальным кандидатом на открытие, поскольку его капитан подробно описал, где он затонул. И в июле им удалось обнаружить останки корабля на гидролокаторе.

"Мы были ошеломлены, увидев, что на нем не только осталась рубка, но и все шкафы со всей посудой, сложенной в них, и все вещи экипажа", — сказал Байод, добавив: "Это действительно похоже на корабль в бутылке. Это капсула времени".

Исследователи отметили, что это не единственный затонувший корабль в штате, так хорошо сохранившийся, но он "входит в число двух или трех лучших кораблей".

Отмечается, что "Тринидад" будет добавлен в Национальный реестр исторических мест в следующем году, а также будет опубликовано точное местоположение затонувшего корабля.

Другие открытия исследователей

Ранее археологи во Франции открыли неолитическое поселение, которому нет аналогов в Европе. В частности, было найдено большое количество объектов, которые позволяют глубже заглянуть в жизнь людей, которые жили на планете 3500 лет назад.

Одной из самых интересных находок оказался небольшой предмет овальной формы, сделанный из перламутра, с двумя отверстиями по центру. Археологи считают, что это "предшественник" современной пуговицы. Находку датируют 3400-3300 годами назад.

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