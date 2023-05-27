Китайцы активно разграбляют корабли, затонувшие в Юго-Восточной Азии во время Второй мировой войны.

Китай начал разграблять британские военные корабли, затонувшие во время Второй мировой войны в Юго-восточной Азии. В Лондоне это назвали актом вандализма, сообщает Военно-морской институт США (USNI).

Недавно частное китайское судно Chuan Hong 68 использовало большой дноуглубительный кран для сбора металлолома с обломков линкора HMS Prince of Wales и линейного крейсера HMS Repulse, которые были потоплены японскими бомбардировщиками 10 декабря 1941 года недалеко от восточного побережья современной Малайзии.

Совокупно на обоих кораблях погибло 840 британских моряков. В 2002 году британское правительство объявило обломки кораблей официальным воинским захоронением, что в целом является общепринятой международной практикой для погибших кораблей.

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Как сообщает USNI, китайцев интересует "высококачественная сталь", из которой в свое время были изготовлены затонувшие корабли. Ценность этого металла состоит в том, что он выплавлен и затем оказался надежно спрятан под водой еще до эпохи ядерного оружия и его многочисленных испытаний. Такая "чистая" нерадиоактивная сталь особо ценится в производстве некоторого научного и медицинского оборудования.

В USNI отмечают, что за последние годы китайские коммерсанты подобным образом разграбили и окончательно уничтожили десятки затонувших кораблей.

В Национальном музее ВМФ Великобритании призвали правительство выработать национальную программу по защите затонувших британских кораблей от подобного разграбления по всему миру.

"Мы огорчены и обеспокоены очевидным вандализмом с целью получения личной выгоды кораблей HMS Prince of Wales и HMS Repulse. Они обозначены как военные могилы. Мы расстроены утратой военно-морского наследия и тем влиянием, которое это оказывает на понимание истории нашего Королевского флота", – заявили там.

Затонувшие корабли – последние новости

В 2021 году Одесской области подняли тревогу из-за 150 тонн ядохимикатов с затонувшего в 1972 году судна. Химикаты находятся возле поселка Алтестово. Они хранятся в ненадлежащих условиях и угрожают экологической безопасности.

В том же году в порту под Одессой американские и украинские водолазы подняли на поверхность затонувший так называемый "катер Брежнева". После распада СССР яхту сюда привез местный бизнесмен, чтобы восстановить. В итоге роскошный "Буревестник" простоял в гавани, пока пять лет назад не ушел под воду во время зимнего шторма.

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