Древняя дорога прекрасно сохранилась, благодаря морскому илу.

Дорогу, которую построили 7000 лет назад, нашли на дне Средиземного моря. Она была спрятана под слоями морской грязи у южного побережья Хорватии, сообщает Science Alert.

Как сообщается, эта захватывающая находка, сделанная на затонувшем неолитическом городище Солине, возможно, когда-то связывала древнее поселение хварской культуры с ныне изолированным островом Корчула.

Доисторическая дорога была защищена от мощных волн на протяжении тысячелетий. Проход шириной около 4 метров был построен из тщательно сложенных каменных плит.

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Исследователи считают, что хварская культура эпохи неолита, которая когда-то населяла восточную Адриатику, построила ныне затопленное поселение Солине и древний проход, соединявший острова.

С помощью радиоуглеродного анализа сохранившейся древесины было установлено, что все поселение датируется примерно 4900 г. до н.э.

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