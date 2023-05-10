Дорогу, которую построили 7000 лет назад, нашли на дне Средиземного моря. Она была спрятана под слоями морской грязи у южного побережья Хорватии, сообщает Science Alert.
Как сообщается, эта захватывающая находка, сделанная на затонувшем неолитическом городище Солине, возможно, когда-то связывала древнее поселение хварской культуры с ныне изолированным островом Корчула.
Доисторическая дорога была защищена от мощных волн на протяжении тысячелетий. Проход шириной около 4 метров был построен из тщательно сложенных каменных плит.
Исследователи считают, что хварская культура эпохи неолита, которая когда-то населяла восточную Адриатику, построила ныне затопленное поселение Солине и древний проход, соединявший острова.
С помощью радиоуглеродного анализа сохранившейся древесины было установлено, что все поселение датируется примерно 4900 г. до н.э.
Последние новости из мира археологии
Как сообщал УНИАН, в Мексике нашли спортивное табло возрастом 1200 лет.
Ранее израильские археологи нашли гробницу, которая может быть местом упокоения "повитухи Иисуса".
Испанские археологи наткнулись на затопленные руины, которые могли принадлежать храму Геркулеса.