Первозданное состояние топора заставило куратора музея заподозрить, что он был защищен под водой в течение тысяч лет.

Три года 6-летний Бен Виттен хранил в своей комнате блестящий камень, который он подобрал на пляже Шорхэм, не подозревая, что у него действительно ценный предмет.

Позже он отправился в Музей Уортинга на выставку каменного века, где были выставлены предметы, очень похожие на то, что он считал просто крутым камнем на берегу.

"Я просто подумал, что он выглядит иначе, чем все остальные гальки и камни", - сказал он BBC.

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Его семья связалась с куратором музея Джеймсом Сейнсбери, который не ожидал многого. Он сказал Live Science, что это был не первый раз, когда он получал электронное письмо о находке на пляже.

Но при более близком рассмотрении оказалось, что это не что иное, как настоящая вещь: редкий неандертальский топор из важного момента в истории гомининов, что делает его вторым когда-либо найденным в Сассексе.

Первозданное состояние топора заставило куратора музея Джеймса Сейнсбери заподозрить, что он был защищен под водой в течение тысяч лет. Но Бен заметил его на пляже и имел необходимые средства, чтобы идентифицировать его как объект, который нужно сохранить.

Как только Сейнсбери увидел фотографию, он сразу узнал ее как эксперт, поскольку неандертальские топоры имеют отличительную форму: маленькие и темные двухсторонние кремни. Он пригласил Бена и его семью в музей, чтобы тот мог изучить его подробнее.

Этот камень - не просто топор, а мустьерский ручной топор, который использовался для дробления костей с целью извлечения питательного костного мозга. Этот инструмент, в частности, относится к особому моменту в их истории, как раз перед тем, как они исчезли. Сейнсбери отметил:

"Он относится к очень позднему периоду неандертальцев, когда их дни в Европе и Британии были действительно сочтены".

Он добавил, что чрезвычайно редкий неандертальский топор был в таком "свежем" и неповрежденном состоянии, что его даже не могло выбросить на берег.

"Бен нашел кремневый топор в верхней гальке на пляже Шорхэм, поэтому очень сложно с уверенностью сказать, был ли топор изначально потерян там или его вытащили из прибрежных речных отложений во время работ по укреплению береговой обороны", - написал Сейнсбери в сообщении на Facebook.

Бен согласился предоставить свою бесценную находку в Worthing Theatres and Museum, чтобы они могли выставить ее до февраля. В музее написали:

"Огромные поздравления Бену и за саму находку, которая настолько редка, что большинство квалифицированных археологов никогда бы ее не нашли, и за сообщение о ней".

Отмечается, что в Сассексе до этого был обнаружен единственный экземпляр такого рода, поскольку численность неандертальцев всегда считалась незначительной. Бен не только обнаружил невозможный старый топор, но и один из немногих экземпляров, когда-либо найденных в этом районе.

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