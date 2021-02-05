Найденные хамелеоны с легкостью умещаются на кончике пальца.

Самого маленького в мире хамелеона обнаружили на Мадагаскаре.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Как отмечается, длина самца - всего 14 миллиметров, он легко умещается на кончике пальца. Однако самка вдвое больше - за счет длинного хвоста.

Сообщается, что пару хамелеонов нашли немецкие исследователи, работавшие в лесах на севере острова. Для маленьких хамелеонов уже придумали название: нанохамелеоны.

Сейчас ученые пытаются обнаружить еще хотя бы одного такого же, чтобы доказать, что это - самые маленькие рептилии на Земле.

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Автор: УНИАН