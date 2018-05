Конгресс США поддерживает идею Буша о ”защите космических интересов”

Американский конгресс поддерживает позицию администрации Джорджа Буша о необходимости обеспечить "защиту космических интересов" США и готовится поручить Пентагону и спецслужбам разработать "стратегию космической защиты", говорится в распространенном в Вашингтоне в пятницу докладе заместителя помощника госсекретаря США по снижению угрозы и контролю над экспортом Дональда Мэли (Donald Mahley, Deputy Assistant Secretary of State for Threat Reduction, Export Controls and Negotiations).

"Этот законопроект потребует, чтобы министерство обороны США и разведывательное сообщество совместными усилиями разработали "стратегию космической защиты" для создания и развертывания Соединенными Штатами потенциалов, необходимых для того, чтобы обеспечить для США свободу действий в космосе", - цитирует текст РИА "Новости".

По словам Мэли, документ пользуется законодательной поддержкой как со стороны республиканцев так и демократов.

В тексте законопроекта подчеркивается также, что "США должны сделать защиту обеспечивающих национальную безопасность космических систем более важным приоритетом", добавил он.

В докладе, текст которого распространен госдепартаментом США, дипломат сообщил также, что после проведения Китаем в январе 2007 года успешного испытания противоспутникового оружия, американская администрация активизировала работы по военной программе Space Situational Awareness (SSA), задачей которой является защита американской орбитальной группировки и других космических активов от противоспутникового оружия.

"Министерство обороны США возглавляет усилия по разработке и развертыванию потенциала SSA, а также по усилению мер защиты и в настоящее время завершает корректировку своих бюджетных планов на 2009 год и на последующий период с целью ответить на растущую встревоженность", - заявил Мэли.

По его словам, в настоящий момент "госдепартамент работает вместе с министерством обороны над тем, чтобы определить новые возможности для расширения сотрудничества с союзниками по совместным потенциалам SSA и защите космических систем".

"В ближайшие месяцы это будет ключевой темой для переговоров с нашими союзниками в рамках регулярных диалогов по космической безопасности", - сообщил американский дипломат.

Мэли при этом вновь заявил об оппозиции США в отношении совместного предложения России и Китая, подготовивших проект международного договора "О недопущении размещения вооружений в открытом космосе".

По словам американского дипломата, Россия и КНР планируют вынести проект этого договора 12 февраля на конференцию по разоружению в Женеве, но США этот документ не поддержат.

"Учитывая предыдущие российско-китайские проекты, внесенные на конференции по разоружению, а также проект, розданный членам конференции, мы не видим в этом новом предложении ничего, что изменило бы текущую позицию США", - заявил заместитель помощника госсекретаря.

Напомнив о том, что администрация Буша "выступает против выработки новых юридических режимов или иных ограничений, которые запретят, ограничат доступ или использование открытого космоса", Мэли подчеркнул, что "дополнительные юридически обязательные соглашения по контролю над вооружениями просто не являются жизнеспособными инструментами для укрепления долгосрочных интересов космической безопасности США или их союзников".