Apple 2 июня представит новые ОС: OS X 10.10 і iOS 8

Она будет посвящена анонсу новых программных продуктов Apple.

Читайте такжеСМИ назвали дату выхода нового iPhoneМесяц назад стало известно, что в этом году девелоперская конференция WWDC 2014 пройдёт в начале июня. Данное мероприятие вызывает интерес не только со стороны разработчиков, но и со стороны рядовых пользователей. Для первых WWDC 2014 это место, где они смогут обменяться опытом, посетить мастер-классы и пообщаться не только с единомышленниками, но и с ведущими специалистами Apple. Нас же, рядовых пользователей, интересуют новые продукты, которые компания представит на конференции, сообщает winline.

Читайте такжеВ 2014 году iPhone отступил перед смартфонами Samsung и LenovoНакануне стало известно, что главная презентация конференция состоится 2 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени (20:00 по киевскому времени). Она, предположительно, будет посвящена открытию конференции разработчиков и презентации новых продуктов Apple. Среди ожидаемых новинок – две новые операционные системы: OS X 10.10 с кодовым названием Syrah и iOS 8. Доступ к их первым бета-версиям авторизованные разработчики получат сразу после окончания мероприятия. А финальные сборки новых платформ выйдут только несколько месяцев спустя.

Кроме того, Apple обновила до версии 2.0 фирменное приложение WWDC и оформила его интерфейс в «плоском» стиле iOS 7. Программа уже доступна для бесплатной загрузки в App Store. Установить её можно только на мобильные устройства на платформе iOS 7.1.