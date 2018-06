SpaceX запустил ракету Falcon 9 с 10 спутниками с космодрома в Калифорнии

Ракета Falcon 9 компании SpaceX с десятью спутниками связи Iridium-3 на борту стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии. Об этом сообщается в Twitter компании.

Старт ракеты состоялся в 05.37 (15.37 по Киеву). Трансляция ведётся на сайте SpaceX.

Компания намерена посадить первую ступень ракеты-носителя на платформу в океане для последующего использования.

Ракета выведет на орбиту десять спутников Iridium NEXT американской компании Iridium Communications Inc. Космический аппарат Iridium NEXT представляет собой второе поколение коммуникационных спутников корпорации. Он должен заменить раннюю группировку Iridium. Спутники Iridium призваны обеспечивать голосовую связь и передавать данные для мобильных устройств.

Как сообщал УНИАН, создатель SpaceX Илон Маск представил концепцию транспортной системы для перемещения между пунктами назначения на Земле с использованием возвращаемых ракет и космических кораблей.