По цене авиабилета: Маск предложил использовать ракеты для полетов на Земле (фото, видео)
Илон Маск предложил использовать как транспорт ракету BFR, создаваемую для полетов на Марс.
Создатель SpaceX Илон Маск представил концепцию транспортной системы для перемещения между пунктами назначения на Земле с использованием возвращаемых ракет и космических кораблей. Об этом он написал в Instagram.
"Стоимость одного места должна быть примерно такой же, как и полная стоимость проезда в самолете", - написал он. Время полета составит не более часа.
Маск предложил использовать как транспорт ракету BFR, создаваемую для полетов на Марс. В показанной Маском презентации утверждается, что такой корабль сможет доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут.
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BFR будет также приспособлена для транспортировки спутников на орбиту, экипажа и груза.
BFR is capable of transporting satellites to orbit, crew and cargo to the @Space_Station and completing missions to the Moon and Mars. pic.twitter.com/p9staho4VZ— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2017
"Первая возможность высадки BFR с грузом на Марсе - 2022, затем экипаж и грузовые миссии BFR на Марс в 2024 году", - сказано в Twitter SpaceX.
Ранее, сообщалось, что в Китае запустят сверхскоростной поезд, который будет разгоняться до 4 000 километров в час.