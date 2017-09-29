По цене авиабилета: Маск предложил использовать ракеты для полетов на Земле (фото, видео)

Создатель SpaceX Илон Маск представил концепцию транспортной системы для перемещения между пунктами назначения на Земле с использованием возвращаемых ракет и космических кораблей. Об этом он написал в Instagram.

"Стоимость одного места должна быть примерно такой же, как и полная стоимость проезда в самолете", - написал он. Время полета составит не более часа.

Маск предложил использовать как транспорт ракету BFR, создаваемую для полетов на Марс. В показанной Маском презентации утверждается, что такой корабль сможет доставлять пассажиров из Нью-Йорка в Шанхай за 39 минут.

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BFR будет также приспособлена для транспортировки спутников на орбиту, экипажа и груза.

BFR is capable of transporting satellites to orbit, crew and cargo to the @Space_Station and completing missions to the Moon and Mars. pic.twitter.com/p9staho4VZ — SpaceX (@SpaceX) September 29, 2017

"Первая возможность высадки BFR с грузом на Марсе - 2022, затем экипаж и грузовые миссии BFR на Марс в 2024 году", - сказано в Twitter SpaceX.

Ранее, сообщалось, что в Китае запустят сверхскоростной поезд, который будет разгоняться до 4 000 километров в час.