При нехватке сна мозг начинает "пожирать" собственные клетки и ткани - ученые

Одной из ключевых причин того, что мы так постоянно нуждаемся во сне, является "уборка мозга". Показано, что в течение этого времени глиальные клетки ведут активное удаление опасных для нейронов побочных продуктов, прежде всего бета-амилоидов, передает Naked Science.

Ученые обнаружили, что этот же процесс развивается и при сильном дефиците сна – только в таком случае он совершенно выходит из-под контроля, разрушая сам мозг.

"Чистку" мозга производят вспомогательные клетки нервной ткани: микроглиальные поглощают старые и поврежденные клетки; астроциты расчищают ненужные синапсы, контакты между нейронами (этот процесс называется прунингом нейронов). Ученые сосредоточились на втором из этих процессов и изучили лабораторных мышей, исследовав активность мозга у разных групп животных. Одна группа изучалась сразу после 6–8 часов полноценного сна ("отдохнувшие"); вторая – после сна, который время от времени прерывался ("разбуженные"); третья – после лишних 8 часов бодрствования ("невыспавшиеся"); наконец, мышам четвертой группы не давали спать в течение 5 суток ("неспящие").

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У "отдохнувших" животных астроциты обнаруживались в 5,7 процентах синапсов, у "разбуженных" – в 7,3. У мышей с разовым и постоянным дефицитом сна – в 8,4 и аж 13,5 процентах синапсов соответственно. Что еще важнее, у "неспящих" и просто "невыспавшихся" мышей астроциты проявляли необычную для себя фагоцитарную активность, быстро разрушая синапсы.

По словам авторов, основной мишенью этой деятельности являются крупные, старые контакты между нейронами – скорее всего, выполняющие важные функции. У "неспящих" мышей подскочила и активность микроглии – причем известно, что излишнее рвение этих клеток может вести к развитию болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных процессов. Измученный дефицитом сна мозг в прямом смысле слова "утилизирует" сам себя, поедая свои собственные клетки и ткани.

Ранее ученые Оксфордского университета нашли ионный канал, который "переключает" мозг человека со сна на бодрствование и наоборот.