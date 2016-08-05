Ученые нашли "переключатель" мозга со сна на бодрствование и наоборот

Результаты исследования были представлены в журнале Nature, передает Лига.Новости.

Сон делится на две системы: циркадные (суточные) часы и гомеостаз (саморегуляция). Циркадные часы хорошо изучены, они связаны с восприятием человеком смены дня и ночи.

Профессор Геро Мизенбёк уверен, что ответ на этот вопрос, что заставляет нас засыпать, кроется в неизведанном пока гомеостазе сна. "Гомеостаз измеряет что-то, что происходит в нашем мозге во время бодрствования, и отслеживает необходимость человека во сне. Во время сна система обновляется, и все начинается заново с нашим пробуждением", - говорит ученый.

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В 2002 году Мизенбёк со своей командой с помощью эксперимента над фруктовыми мухами доказали, что в мозгу насекомых, животных и, возможно, людей есть контролирующие сон нейроны. Если они были активны, значит, муха спала, а если "выключены" - муха уже проснулась.

Исследование показало, что "выключателем" нейронов является ионный канал, названный "Песчаным человеком" (герой европейского и скандинавского фольклоров, повелитель сна - Ред.). Он направляется к нейронам и приводит их в действие, вследствие чего муха засыпает. Когда же насекомое высыпается, гомеостаз посылает сигнал Песчаному человеку, и он уходит в сторону, "выключая" нейроны и пробуждая муху. Сейчас главным остается вопрос: как именно гомеостаз измеряет достаток и недостаток сна.