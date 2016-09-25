Китай запустил крупнейший в мире радиотелескоп (фото, видео)

На юго-западе Китая в провинции Гуйчжоу запустили в эксплуатацию крупнейший в мире радиотелескоп FAST. Об этом сообщает Associated Press.

Диаметр телескопа 500 метров — это больше, чем радиотелескоп обсерватории Аресибо из Пуэрто-Рико (300 м).

Один из сотрудников Национальной астрономической обсерватории Китая рассказал, что телескоп поможет обнаружить гравитационные волны и в будущем исследовать Вселенную, сообщает The Telegraph. Главной целью работы с телескопом назвал обнаружение закономерностей развития Вселенной.

World's largest radio telescope, #FAST, 500 meters in diameter, is completed and in use in SW China's Guizhou pic.twitter.com/RcZKYSU5jf — China Xinhua News (@XHNews) 25 сентября 2016 г.

Телескоп строили в течение пяти лет. Стоимость проекта составила около 180 млн долларов, передает Дождь.

Associated Press отмечает, что Пекин готов вкладывать большие средства в масштабные научные проекты и военно-космическую программу.

На прошлой неделе Китай запустил вторую обитаемую космическую станцию «Тяньгун-2» (Tiangong-2). Аппарат выведут на орбиту на уровне 380 километров над Землей, позже к нему должен пристыковаться космический корабль с китайскими астронавтами на борту. Станция предназначена для работы экипажа, который долгое время находится в космосе.