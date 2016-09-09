NASA запустило аппарат для сбора грунта с опасного для Земли астероида Бенну

Об этом пишет BBC.

Ученые надеются, что собранные материалы помогут получить информацию о происхождении планет, а также лучше понять траектории потенциально опасных космических объектов в Солнечной системе.

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Космический аппарат Osiris-Rex был запущен с космодрома во Флориде в 19:05 по местному времени. Миссия продлится семь лет.

Osiris-Rex не будет приземляться на астероид. Вместо этого он протянет к нему роботизированную руку с устройством для сбора рыхлой породы и "даст пять" астероиду.

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При контакте с поверхностью Бенну механизм выпустит газ, чтобы поднять рыхлые фрагменты, которые затем будут собраны в специальную камеру и станут дожидаться путешествия на Землю.

У аппарата будет три попытки для сбора материалов. В общей сложности он проведет около двух с половиной лет возле астероида, который вращается вокруг Солнца между Венерой и Марсом (то есть примерно на той же орбите, что и Земля).

По плану образцы будут доставлены на Землю 24 сентября 2023 года, специальная капсула с материалами будет спущена на парашюте в пустыню в штате Юта.

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Кроме этого, станция OSIRIS-REx изучит изменение траектории движения Бенну, обусловленное тепловым излучением из-за эффекта Ярковского. Также астрономы планируют составить подробную карту астероида и исследовать его химический состав.

Это не первая подобная миссия, японским специалистам удалось доставить на Землю малое количество пыли с астероида Итокава в 2010 году.

Средний диаметр Бенну равен примерно 500 метрам, период обращения вокруг Солнца — 1,2 года. Астероид, по мнению NASA, является одним из наиболее опасных из известных человеку небесных объектов — ближе всего к планете он будет в 2135 году, когда окажется между Землей и Луной на расстоянии около 300 тысяч километров от первой.