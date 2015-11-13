Американские ученые объяснили происхождение воды на Земле

Результаты своих исследований авторы опубликовали в журнале Science, а, как пишет Лента.ру, кратко о них сообщает Nature News.

Отмечается, что специалисты пришли к выводу, что вода на планете возникла из протопланетного диска, содержащего пылевые частицы с налипшими на них молекулами воды. По мнению ученых, эта материя образовалась около 4,4 миллиарда лет назад.

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Такое заключение исследователи сделали, проанализировав содержание дейтерия (изотопа водорода с одним нейтроном) из образцов древних базальтов, обнаруженных на арктическом острове Баффинова Земля в 1985 году. Они образованы из частиц протопланетной пыли, не подвергшихся внешнему воздействию в ходе эволюции Земли.

Отношение содержания дейтерия к протию (изотоп водорода без нейтрона) в образцах древних базальтов является примерно таким же, как и у древних астероидов. Это означает, что вода на планету попала не от комет, как считает большинство ученых, а оказалась на ней на этапе ее формирования.

Ученые полагают, что как минимум 20 процентов воды Мирового океана оказалось на планете при ее формировании. Эта доля, как полагают специалисты, может быть еще выше, что позволят проверить будущие исследования.