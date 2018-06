Жизнь на Земле оказалась на 300 миллионов лет старше, чем считалось ранее

Об этом говорит углерод органического происхождения, обнаруженный в миниатюрных кристаллах, передает Lenta.ru.

Однако биогенная природа этого вещества вызвала сомнения у многих ученых. Спорное исследование представлено в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Геологи работали с цирконами — кристаллами из кремния, кислорода и циркония, нередко включающими в свой состав другие минералы. Их ценность в том, что они на миллионы лет переживают породы, где они изначально сформировались. Так, древнейшие породы на Земле датируются четырьмя миллиардами лет, а цирконы ученым встречались и на четыреста миллионов лет старше. По сути, это единственное «окно» к первой главе в истории Земли — гадею (катархею).

Геохимик Элизабет Белл (Elizabeth Bell) и ее коллеги анализировали цирконы с массива Джек Хиллс (Западная Австралия) — главный источник гадейских минералов. Они нашли в цирконах включения углерода (алмаз и графит), и нашли их в одном из кристаллов (его датируют 4,1 миллиардами лет). Изотопное соотношение атомов углерода в графите такое же, как в органических веществах.

Хотя авторы статьи перечисляют возможные абиотические процессы, которые могли бы создать этот графит, они настаивают на том, что это вещество зародилось в органических соединениях в отложениях, попадавших в мантию Земли в ходе столкновения тектонических плит. Пока отложения плавились и превращались в магму, температура и давление делали из углерода графит.

Если гипотеза Белл подтвердится, это будет новое доказательство того, что ранняя Земля была не раскаленным адом с непрекращающейся бомбардировкой метеоритами, а вполне благоприятным для жизни местом. Так, ученые уже удостоверились в наличии на ней жидкой воды.