Ученые нашли крупнейшего пернатого динозавра - близкого родственника велоцираптора (фото)

О находке сообщается в журнале Scientific Reports, передает Lenta.ru.

Zhenyuanlong suni, дромеозавр и близкий родственник велоцираптора, достигал двух метров в длину и жил 125 миллионов лет назад на территории, покрытой густыми лесами, где росли первые цветковые. Оперенные ящеры делили территорию с другими динозаврами, а также саламандрами, амфибиями и многочисленными млекопитающими — например, похожими на барсуков репеномами, пожиравшими трупы ящеров.

Отлично сохранившийся скелет Zhenyuanlong suni был найден в известной своими окаменелостями Исянь (провинция Ляонин, Китай). Крупнейший пернатый динозавр поставил перед палеонтологами немало загадок. Несмотря на крупные крылья, передние конечности ящера были слишком маленькие и слабые, чтобы он мог летать.

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«Перья Zhenyuanlong suni могли возникнуть для того, чтобы он мог производить впечатление на самок и устрашать конкурентов-самцов. Посмотрите на хвостовое оперение павлинов — оно нужно им явно не для полета», — отмечает соавтор статьи Стив Брюсатт (Steve Brusatte) из Эдинбургского университета. Также вероятно, что крыльями Zhenyuanlong suni закрывал и согревал свои яйца.

Авторы исследования не исключают также, что предки нового вида динозавров могли летать, а у Zhenyuanlong suni перья и крылья сохранились в качестве рудимента. Наконец, возможно и то, что крылья помогали ящеру бегать по наклонным поверхностям и удерживать добычу (последняя идея ужевыдвигалась в 2011 году).