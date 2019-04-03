В NASA разработали революционное крыло для самолетов

Оно гораздо легче, чем традиционное авиационное крыло, и способно изменять свою форму, подстраиваясь под разные ситуации.

Ученые NASA и Массачусетского института технологий (MIT) разработали радикально новый тип авиационного крыла, которое состоит из тысяч крошечных компонентов. После успешных испытаний в аэродинамической трубе разработчики утверждают, что их творение значительно улучшит производство самолетов в будущем и усилит гибкость производственного процесса.

«Главная задача в том, чтобы оцифровать конструкцию через использование дискретных материальных блоков, известных как воксели, которые можно сложить в большие функциональные структуры. Поведение таких структур можно программировать на «клеточном» уровне, предоставляя им высокую сложность при низкой цене», - пояснил ученый из MIT Бенджамин Дженнет журналистам Newsweek.

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«В отличие от 3D-печати новый процесс может быть обратным, к примеру, для восстановления и переформатирования. Он очень адаптивный», - добавил он.

Обычно в крыльях есть движущиеся части, такие как элероны, которые используются для контроля крена и тангажа самолета. Новая же разработка может менять форму, деформируясь сама, потому что она построена из смеси твердых и гибких компонентов. Таким образом, целое крыло или его секция могут сгибаться определенным образом.

Небольшие идентичные элементы, или воксели, формируют структуру в форме решетки, которая затем покрывается тонким полимером. Таким образом, крыло в своей структуре имеет много полостей. Но оно все равно довольно жесткое, несмотря на низкую плотность. Тот факт, что крыло способно деформироваться, означает, что оно может адаптироваться под разные ситуации, например, во время приземления, взлета или маневров. Исследователи объясняют, что его конструкция значительно легче, а значит более энергоэффективна, чем обычные крылья.

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«Мы можем достичь высокой эффективности, подстраивая форму под нагрузки под различным углом атаки», - сказал главный разработчик NASA в Калифорнии Николас Крамер.

«Мы можем пассивно добиться такого же поведения, которая присуща активным действиям», - добавил он.