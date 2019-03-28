YouTube удалил новые ролики Парфенова и Дудя

Причина блокировки - нарушение условий использования сервиса.

YouTube удалил последние выпуски шоу Леонида Парфенова и Юрия Дудя, на это обратил внимание телеграм-канал «Жизнь Ютуб».

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Причина блокировки - нарушение условий использования сервиса. Более подробной информации он не приводит. Ролики могли удалить из-за ужесточения правил: от блогеров требуют отдельно предупреждать в настройках о рекламе, пишет "Дождь".

Недоступна стала программа Парфенова «Намедни», посвященная событиям 1946 года. Также заблокирован выпуск «вДудя», гостем которой стал бывший резидент Comedy Club и телеведущий Таир Мамедов.

Как сообщал УНИАН, ранее родственников Юрия Дудя избили во время попытки похищения его племянника.