На "Байконуре" нашли виновных в повреждении ракеты «Союз»

Фамилии сборщиков содержатся в бортовых журналах, которые ранее изъяли представители следствия.

По словам источника на космодроме "Байконур", члены комиссии Роскосмоса и следственные органы установили виновных в повреждении датчика ракеты-носителя «Союз-ФГ», которое могло стать причиной аварии.

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Об этом сообщает РИА «Новости». «С виной конкретных сотрудников разбираются. Виноват не только тот, кто что-то непосредственно сделал не так, а также и его руководитель, и контролеры — их задача была не допустить неправильных действий», - сказал источник.

Отмечается, что фамилии сборщиков содержатся в бортовых журналах, которые ранее изъяли представители следствия.

Как сообщал УНИАН, 11 октября ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «СоюзМС-10» на орбиту. Экипажу, состоящему из российского космонавта Алексея Овчинина и американского астронавта Ника Хейга, удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю. До выяснения причин аварии приостановлены все пилотируемые пуски к МКС. Версии аварии «Союза-ФГ» «Роскосмос» отказывается называть до завершения работы комиссии.