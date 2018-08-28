Telegram согласился выдавать данные пользователей спецслужбам

Личные данные могут быть переданы правоохранительным органам при наличии решения суда.

Популярный мессенджер Telegram согласился передавать личные данные пользователей, подозреваемых в терроризме, правоохранительным органам.

Об этом говорится в новой политике конфиденциальности мессенджера. Однако для этого, правоохранители должны иметь соответствующее решение суда.

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"Если Telegram получит распоряжение суда, подтверждающее, что вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть Ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим органам", - говорится в одном из пунктов обновленной политики конфиденциальности.

Там уточнили, что пока подобных случаев не возникало. Обо всех подобных прецендентах будут сообщать каждые полгода в отчете о прозрачности Telegram.

Как сообщал УНИАН, 13 апреля, суд удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке мессенджера на территории России за отказ предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений.

Попытки заблокировать мессенджер сопровождались блокировкой сервисов Google, Facebook, Twitter, а также росиийских "Яндекса", "Вконтакте" и "Одноклассников".

Несмотря на все попытки Роскомнадзора, 28 августа стало известно, что Telegram частично заработал в России, однако в ведомстве уверяют, что по-прежнему ограничиваю доступ к мессенджеру.