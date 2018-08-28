В России частично заработал Telegram

Некоторые провайдеры, как отмечается, по-прежнему ограничивают доступ к веб-версии Telegram.

Веб-версия мессенджера Telegram - web.telegram.org и t.me — вновь доступна российским пользователям.

В частности, открываются прямые ссылки на телеграм-каналы, сообщает TJournal.

Издание обращает внимание на то, что в реестр запрещенных сайтовпоследний раз IP-адреса связанные с веб-версией Telegram вносились 15 июля 2018 года.

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Некоторые провайдеры, как отмечается, по-прежнему ограничивают доступ к веб-версии Telegram.

В то же время Роскомнадзор опроверг информацию о частичной отмене блокировки Telegram. В ведомстве заявили, что продолжат исполнять решение суда по ограничению работы сервиса, передает "ТАСС".

Как сообщал УНИАН, 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать мессенджер Telegram на территории России за отказ передать ФСБ ключи шифрования от переписки пользователей. 16 апреля 2018 года российские провайдеры начали блокировать мессенджер Telegram на территории России.