Google научил робота говорить "по-человечески"

Программа Google научилась звучать по-человечески, выслушав множество разговоров между людьми, для того, чтобы понять как именно им подражать.

Компания Google обещает предпринять меры, чтобы граждане, которым будет звонить с коммерческими или деловыми целями бот, не спутали его с живым человеком.

Новая разработка - бот Duplex - синтезирует человеческую речь так качественно, что на слух никаких машинных интонаций уловить невозможно.

Все, кому позвонит бот, будут предупреждены, что с ними разговаривает компьютер, заявили представители компании изданию Verge, передает Би-Би-Си.

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Способности бота Duplex имитировать голос человека были продемонстрированы на этой неделе на организованной Google конференции разработчиков. Бот позвонил в парикмахерскую, чтобы зарезервировать время стрижки.

Генерируемый компьютером голос применял разговорные выражения, делал паузы и даже перефразировал самого себя, то есть звучал как настоящий человек.

Видео: Jeffrey Grubb

Голос контролировала программа DeepMind WaveNet компании Google. Программа научилась звучать по-человечески, выслушав множество разговоров между людьми, для того, чтобы понять как именно им подражать.

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В заявлении Google говорится, что компания оценила все аргументы, выдвинутые при обсуждении новой разработки, и понимает важность честного и прозрачного использования новых технологий.

"В эту программу будет встроена функция полной гласности с тем, чтобы эту систему можно было идентифицировать", - говорится в документе.

Google заявляет, что программа направлена на то, чтобы поддерживать "естественный" разговор в реальном мире через смартфон пользователя.

В заявлении Google сказано, что компания ценит полученные комментарии и критику и что все замечания будут учтены до запуска окончательной версии этой программы.

Демонстрация голосовых способностей Duplex испугала профессора университета Северной Каролины Зейнеп Тюфекчи, которая изучает взаимное влияние новых технологий и общества. Она назвала программу пугающей и охарактеризовала ее как "очевидное зло".

Несколько позднее она написала в Twitter, что это прямой, сознательный обман пользователей.

Ранее УНИАН сообщал, что международная группа исследователей протестировала алгоритм, обучающий компьютеры поиску взаимовыгодных решений. При проверке эффективности методики с участием людей выяснилось, что два компьютера способны договариваться между собой эффективнее, чем два человека.