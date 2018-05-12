Google научил робота говорить "по-человечески"
Компания Google обещает предпринять меры, чтобы граждане, которым будет звонить с коммерческими или деловыми целями бот, не спутали его с живым человеком.
Новая разработка - бот Duplex - синтезирует человеческую речь так качественно, что на слух никаких машинных интонаций уловить невозможно.
Все, кому позвонит бот, будут предупреждены, что с ними разговаривает компьютер, заявили представители компании изданию Verge, передает Би-Би-Си.
Читайте такжеВ Швеции предложили создавать "электронные копии" умерших людей
Способности бота Duplex имитировать голос человека были продемонстрированы на этой неделе на организованной Google конференции разработчиков. Бот позвонил в парикмахерскую, чтобы зарезервировать время стрижки.
Генерируемый компьютером голос применял разговорные выражения, делал паузы и даже перефразировал самого себя, то есть звучал как настоящий человек.
Голос контролировала программа DeepMind WaveNet компании Google. Программа научилась звучать по-человечески, выслушав множество разговоров между людьми, для того, чтобы понять как именно им подражать.
Читайте такжеИскусственный интеллект может стать "бессмертным диктатором" - Маск
В заявлении Google говорится, что компания оценила все аргументы, выдвинутые при обсуждении новой разработки, и понимает важность честного и прозрачного использования новых технологий.
"В эту программу будет встроена функция полной гласности с тем, чтобы эту систему можно было идентифицировать", - говорится в документе.
Google заявляет, что программа направлена на то, чтобы поддерживать "естественный" разговор в реальном мире через смартфон пользователя.
В заявлении Google сказано, что компания ценит полученные комментарии и критику и что все замечания будут учтены до запуска окончательной версии этой программы.
Демонстрация голосовых способностей Duplex испугала профессора университета Северной Каролины Зейнеп Тюфекчи, которая изучает взаимное влияние новых технологий и общества. Она назвала программу пугающей и охарактеризовала ее как "очевидное зло".
Несколько позднее она написала в Twitter, что это прямой, сознательный обман пользователей.
Ранее УНИАН сообщал, что международная группа исследователей протестировала алгоритм, обучающий компьютеры поиску взаимовыгодных решений. При проверке эффективности методики с участием людей выяснилось, что два компьютера способны договариваться между собой эффективнее, чем два человека.