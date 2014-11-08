Основатель компании Tesla запустит 700 спутников для раздачи интернета
Известный американский предприниматель Элон Маск, основавший компанию по производству электромобилей Tesla и космическую корпорацию SpaceX, готовит новый амбициозный проект.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.
Бизнесмен планирует отправить на околоземную орбиту около 700 небольших телекоммуникационных спутников, которые будут обеспечивать доступ к интернету по всему миру.
Данный проект Маск планирует реализовать совместно с бывшим топ-менеджером Google Грегом Уайлером, имеющим большой опыт работы в спутниковой отрасли. Компании Уайлера WorldVu Satellites принадлежат права на крупный блок радиочастот.
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Как пишет The Wall Street Journal, партнеры рассчитывают отправлять в космос аппараты весом не более 113 кг, что в два раза меньше веса самых маленьких телекоммуникационных спутников, работающих сейчас на орбите. Кроме того, ожидается, что аппараты Маска и Уайлера будут гораздо дешевле нынешних аналогов: их стоимость не будет превышать $1 млн. Планируется, что доставлять спутники на орбиту будут ракеты компании SpaceX Falcon 9.
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Для производства интернет-спутников Маск и Уайлер якобы собираются построить новый завод, предположительно, в штате Флорида или Колорадо. Если партнерам удастся отправить на орбиту 700 аппаратов, то их спутниковая группировка будет в десять раз больше, чем у крупнейшего в мире оператора спутниковой телефонной связи - американской компании Iridium Comminications.
Как пишет The Wall Street Journal, инвестиции в проект должны составить около $1 млрд. Маск с Уайлером готовы привлечь к его реализации и некоторые ведущие технологические корпорации.
Если Маск, состояние которого оценивается в $9,6 млрд, действительно решит заняться предоставлением услуг интернет-связи с помощью спутников, то ему придется вступить в соревнование с компаниями Google и Facebook, которые уже разрабатывают планы доставки интернета в отдаленные уголки земного шара при помощи воздушных шаров и беспилотников.