Россиян беспокоят регулярные атаки украинских беспилотников по регионам, которые находятся вдали от фронта.

Спустя год войны в Украине основными источниками страхов россиян оказались диверсии, атаки беспилотников и "реальные" потери российской армии в затяжных позиционных боях.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на очередной доклад "Национальный индекс тревожности" коммуникационной компании КРОС. Наибольший страх в первом квартале 2023 года россияне испытывали из-за диверсий на территории страны. Как отмечают авторы доклада, больше всего россиян обеспокоил рейд группы диверсантов в Брянскую область 2 марта. Также россиян беспокоят регулярные атаки украинских беспилотников по регионам, которые находятся вдали от фронта, — по Тульской, Калужской и Московской областям. Тревожность вызывают и постоянные сообщения ФСБ о предотвращении терактов и задержании людей, якобы причастных к их подготовке.

На втором месте среди страхов россиян — ход войны в Украине. В 2022 году военные действия в соседней стране были основным источником тревожности россиян, но в начале этого года они уступили происшествиям внутри страны. Тем не менее россияне озабочены сроками завершения войны и затяжными боями в Бахмуте.

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Ситуация в РФ накануне 9 мая

В Москве создают дежурные группы из местных бюджетников, которые будут патрулировать город на 9 мая и высматривать в небе беспилотники. Москвичи должны будут дежурить группами во дворах на своих территориях. Смены расписаны с 27 апреля по 9 мая включительно.

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