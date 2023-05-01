Местные бабушки перенервничали на фоне взрывов в Севастополе.

В Москве произошел курьез: местных бабушек настолько перепугали кремлевские сказки о "нацистах" в Украине, что они умудрились перепутать звезды на небе з БПЛА.

По данным агентства "Москва", двое пожилых жительниц российской столицы дважды за пять минут набрали полицию, чтобы рассказать о беспилотниках ВСУ в районе Лефортово.

"На месте выяснилось, что никакие дроны в Лефортово не прилетали: из-за темноты в столичном небе сильно засияли звезды", - говорится в сообщении.

Пенсионерки "атаковали" полицию в день, когда во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы.

Взрывы в Севастополе сильно напугали Россию

Напомним, что в ночь на 28 апреля во временно оккупированном Севастополе поднялись шум и паника: местные "власти" сообщили об атаке резервуара нефтебазы в районе улицы Братьев Манганари неизвестным БПЛА.

Для ликвидации огня на месте происшествия ставленникам РФ пришлось стянуть силы Черноморского флота и пожарных из Крыма.

Этот случай особо сильно "задел" Зампреда Совбеза РФ Дмитрий Медведева. Он закатил новую "алкогольную" истерику и пригрозил убить украинцев.

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