Продажи непродовольственных товаров оказались на 10,6% ниже, чем в январе–марте прошлого года.

В то время как президент России Владимир Путин отчитывается о повышении доходов населения, а правительство обещает экономике рост больше, чем в развитых странах, граждане продолжают затягивать пояса.

По итогам первого квартала 2023 года оборот розничной торговли в РФ упал на 7,3% в годовом выражении, отчитался в ежемесячном докладе Росстат.

Хотя инфляция по сравнению с военными пиками замедлилась в 7 раз и составляет, по официальным данным, лишь 2,5%, продажи продуктов питания снизились на 3,4%.

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Продажи непродовольственных товаров оказались на 10,6% ниже, чем в январе–марте прошлого года, несмотря на потоки параллельного импорта, которые правительство оценило в $20 млрд за год.

В реальном выражении - с учетом накопленной инфляции - оборот российской розницы упал ниже уровней 2011 года, подсчитали аналитики MMI.

Ситуация с покупками в России - подробности

Падение розничных продаж в России в 2022 году затронуло все группы товаров повседневного спроса, кроме одной - алкоголя. При этом объемы реализации алкоголя выросли не только в деньгах (на 11,2%), но и в литрах (на 0,7%). Резко вырос спрос на крепкий алкоголь: продажи водки увеличились на 2,4%, бренди - на 7,6%, джина - на 41%.

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