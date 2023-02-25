По его словам, обращаться к россиянам нет смысла.

Президент Владимир Зеленский рассказал о том, как в Российской Федерации упадет режим Владимира Путина.

В фильме журналиста Дмитрия Комарова про год полномасштабного вторжения он заявил, что в России точно будет момент, когда хрупкость режима Путина будет ощущаться внутри страны.

"Тогда хищники съедят хищника. Им нужна будет причина, они вспомнят слова Зеленского, еще кого-то. Они найдут причину убить убийцу", — сказал украинский лидер.

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По его мнению, обращаться к населению России нет смысла, поскольку россияне аплодируют после новостей о смерти украинцев.

"К сожалению, они не слышат, это стена. А то, что после смерти наших людей они аплодируют, вместо того, чтобы плакать, это колоссальная трагедия", — подчеркнул Зеленский.

Падение режима Путина

Согласно прогнозу экс-спичрайтера лидера россиян, политтехнолога Аббаса Галлямова, уже в текущем году может начать воплощаться в жизнь один из сценариев, в результате которого Путин потеряет власть.

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов также считает, что политическое влияние Путина существенно уменьшилось. По его словам, российский лидер сможет удерживать президентское кресло максимум до марта 2024 года, когда в РФ состоятся выборы. Однако есть и другой вариант, когда Путин сложит полномочия уже за полгода.

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