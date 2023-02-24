Если бы они думали о своем государстве, то не было бы войны, сказал президент.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление Эммануэля Макрона о том, что России нельзя причинять разгром.

Во время пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости" он отметил, что вопрос лидеров о том, что будет после победы Украины, информационно играют на пользу нам, ведь это означает, что они верят в нашу победу. "А что будет тогда с Россией? Честно - мне все равно. Я считаю, что у них есть свое государство, они должны думать о своем государстве. И если бы они думали о своем государстве, то не было бы войны", - сказал он.

По мнению президента, необходимо сконцетрироваться на большем давлении и санкциях, чтобы заставить российские элиты навести порядок в своей стране.

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"Я считаю, что элита - сам бизнес, который абсолютно справедливо санкционирован сейчас, то есть их бизнесы за рубежом, их недвижимость. Все это не нравится этим людям, которые очень богаты. И их дети учились за границей и это их право. Но теперь всего этого у них нет. Что у них есть? У них есть то, что остается в России. Вы считаете, что они позволят, чтобы была не одна Россия, а чтобы их было 20-30-40? Как вы думаете, они поделятся своим бизнесом? Вы считаете, что когда все заблокировано, еще раз подчеркну, абсолютно справедливо, за границей, что они не будут думать о том, как сохранить все внутри?" - добавил он.

Призывы не унижать Россию

Как известно, сейчас Франция поддерживает Украину, однако президент Макрон неоднократно предостерегал от унижения страны-агрессора. В мае Зеленский говорил, что президент Франции предлагал ему пойти на территориальные уступки.

В конце 2022 года Макрон предложил предоставить России "гарантии собственной безопасности" в будущих переговорах. Это заявление вызвало волну возмущения в европейских странах.

Недавно президент Франции сказал, что хочет поражения России в войне, однако полный разгром России "никогда не был и не будет позицией" его страны.

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