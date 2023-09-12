Кроме чисто практических задач, российские власти стремятся использовать башни ПВО в пропаганде.

В последние недели Россия перестроила свою противовоздушную оборону малой и средней дальности вокруг Москвы, чтобы усилить защиту от атак БПЛА. Об этом сообщает британская разведка.

Британцы обратили внимание на недавние сообщения о том, что российские военные разместили свои самоходные установки противовоздушной обороны "Панцирь-С1" вокруг Москвы на приподнятых башнях и пандусах.

До этого россияне уже прибегали к размещению "Панцирь-С1" на крышах офисных зданий и госучреждений в Москве после ударов дронов по авиабазам Энгельс и Рязань в декабре 2022 года.

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"Это почти наверняка позволит системе обнаруживать и поражать цели типа БПЛА. Однако, вероятно, это также имеет целью выступить как громкое заверение общественности в том, что власть держит угрозу под контролем", – считают в британской разведке.

Пандусы и башни ПВО вокруг Москвы

Как сообщал УНИАН, российские военные разместили самоходные системы ПВО вокруг Москвы на специальных приподнятых над землей пандусах и даже на башнях, куда поставить комплекс ПВО можно разве что автокраном. По мнению экспертов, подняв комплексы ПВО выше над уровнем земли, россияне позволили встроенным радарам этих ЗРК лучше видеть БПЛА, летящие низко над землей.

Примечательно, что об этом ноу-хау сняли большой сюжет и показали по российскому телевидению, что свидетельствует о намерении успокоить жителей российской столицы, обеспокоенных систематическими налетами беспилотников.

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