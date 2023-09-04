На башне ПВО ставят мобильные зенитные комплексы, что лишь усиливает уровень абсурда.

Вокруг Москвы начали возводить стационарные башни и поднятые над уровнем земли "пьедесталы" для систем противовоздушной обороны. Часть из них создается вокруг резиденции Владимира Путина.

Так на днях телеканал "Россия 1" показал телесюжет, в котором рассказал о стационарных башнях ПВО. Самым странным является то, что на этих башнях установлены не зенитные пушки, а мобильные зенитно-ракетные комплексы "Панцирь-С1".

На такой башне ЗРК полностью теряет мобильность, которая по логике является его важной характеристикой. Без подъемного крана снять ЗРК С такой башни невозможно.

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Второй тип позиций ПВО, которые должны перехватывать дроны вблизи Москвы - это специальные насыпи (на заглавном фото), на которые мобильный ЗРК может самостоятельно заехать и самостоятельно с него съехать.

Такие стационарные позиции ПВО начали создавать вокруг Москвы еще в начале года. Как отмечает издание Defense Express, смысл таких насыпей в том, чтобы увеличить обзор по горизонту для встроенной в ЗРК радиолокационной станции. Подняв зенитный комплекс на дополнительные 10 метров, можно увеличить дальность действия радара с 33 до 42 км против целей, летящих на низкой высоте. А башни позволяют увеличить радиус обзора до 58 км.

Эксперты издания отмечают, что такие стационарные позиции ПВО вокруг Москвы идейно очень напоминают башни ПВО Flakturm, которые нацисты строили в своих главных городах во время Второй мировой войны. Идея была похожа: поднять зенитные пушки как можно выше, чтобы они эффективнее боролись с вражеской авиацией. Но защитить немецкие города эти башни так и не смогли, хотя обошлись в большие деньги.

Примечательно, что вокруг Москвы на таких стационарных позициях были замечены среди прочих и такие ЗРК, которые предназначены для использования на Крайнем Севере России. Это свидетельствует о критической нехватке ПВО у страны-агрессора.

По данным "Радио Свобода", часть ЗРК расставили возле резиденции Путина в Ново-Огарево. Как свидетельствуют спутниковые снимки, зимой "Панцири" стояли в чистом поле, а сейчас их позиции огородили забором и построили "подиумы" для ЗРК.

Атаки дронов на Москву - последние новости

Как писал УНИАН, 1 сентября в подмосковном городе Люберцы вспыхнул цех завода, производящего военную электронику. По информации СМИ, пожар произошел после атаки беспилотника, хотя российские власти утверждали, что беспилотник удалось сбить.

Перед этим масштабная атака беспилотников на российскую столицу произошло 26 августа. Власти и в тот раз заверили, что все беспилотники были сбиты, хотя фото и видео из Подмосковья свидетельствуют о другом.

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