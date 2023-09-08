Ловить дроны над Россией будут дефективные вертолеты Ми-28, которым не нашлось иного применения.

Российское военное командование решило сформировать "специальные вертолетные подразделения", укомплектованные мало пригодными для реальных боевых действий вертолетами Ми-28. Задачей этих подразделений будет борьба с беспилотными летательными аппаратами в тылу, где не хватает наземных систем ПВО, пишут российские пропагандисты.

"Новые подразделения на вертолетах Ми-28Н разворачиваются сразу в нескольких регионах страны, их экипажи проходят специальное обучение по перехвату дронов в разное время суток и погодных условиях", - сообщает в частности телеграм-канал "Военный Осведомитель".

Как отмечает украинское издание Defense Express, крейсерская скорость полета этих ударных вертолетов составляет 265 км/ч, что теоретически позволяет им гоняться за беспилотниками, которые летают со скоростью до 200 км/ч. Бортовая аппаратура этих машин также позволяет им атаковать воздушные цели не только 30-мм пушкой, но и управляемыми ракетами с инфракрасным наведением.

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Всего на вооружении РФ имеется до сотни вертолетов Ми-28 нескольких модификаций.

"Можем предполагать, что значительная часть из этих машин теперь может быть привлечена именно для задач по перехвату наших беспилотников в небе над РФ. Тем более, что сами российские пропагандисты сетуют на то, что Ми-28Н показал свою неэффективность при попытках применения управляемых ракет "Вихрь" в войне против Украины, главным образом – из-за недостатков бортовой аппаратуры", - отмечает издание.

Украинский военный аналитик Александр Коваленко тоже отмечает, что Ми-28 является крайне неудачной машиной, поэтому использование его в качестве замены ПВО до определенной степени является "спасением" для россиян.

"Что самое смешное, на такую мысль российское командование подтолкнуло применение Ми-28Н против дрона в Орловской области, где вертолет с 30-мм 2А42 пытался дюжиной пристрелок попасть по дрону UJ-22 Airborne, а так же случай когда Ми-28Н, внимание, отогнал (!!!) дрон от побережья Крыма. Отогнал!!!" - насмехается эксперт над боевыми характеристиками вертолета.

Как писал УНИАН, на днях украинские военные опубликовали видео, в котором два российских вертолета и один самолет длительное время гонялись за украинским дроном, но так и не смогли его сбить. Этот случай произошел у мыса Тарханкут в оккупированном Крыму.

Комментируя этот инцидент, в Минобороны Украины отметили, что наши беспилотники все чаще выходят невредимыми не только после встречи с российской ПВО, но и при прямом столкновении с вражеской авиацией.

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