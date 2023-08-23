Воздушная тревога в Москве не раздается по нескольким причинам, отметил эксперт.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, почему, по его мнению, наносятся удары по "Москва-сити" и определенных российских аэродромах.

Эксперт в эфире телемарафона сказал, что интенсивность обстрелов будет расти, потому что должны быть нанесены десятки, сотни ударов в месяц по различным объектам. "Что касается бизнес-центра "Москва-сити" и вообще Москвы - это информационно-психологические акции, которые направлены на деморализацию местного населения", - сказал он.

Эксперт отметил, что "плюс это психологическое давление - элемент психологической войны, который абсолютно целесообразно применять". "Он является очень заметным, вызывает определенные панические настроения, возможно, еще не в тех объемах, которые мы ожидаем и на которые рассчитываем", - сказал Мусиенко.

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По его мнению, в Москве не раздается воздушная тревога, потому что у РФ официально войны нет. Там население живет по законам мирного времени, несмотря на большое количество мобилизованных и потерь, которые уже понесли оккупанты. Кроме того, принимать определенные меры, в частности, включать сигнал воздушной тревоги, Кремль не желает, потому что это фактор, который деморализует.

"Надо понимать, что многим (представителям власти РФ - УНИАН) безразлично, что будет происходить, потому что они считают, что "народ все стерпит", - считает специалист.

Также он прокомментировал атаки квадрокоптерами на российские аэродромы "Сольцы" и "Шайковка". По данным Мусиенко, на этих аэродромах базируются самолеты типа Ту-22М (сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик), которые РФ не производит. Поэтому уничтожение или повреждение этих самолетов - большая потеря для противника. Как отмечает эксперт, на аэродроме "Шайковка" находилось примерно 10 бортов, которые, скорее всего, сейчас оккупанты передислоцируют. "Это стратегическая авиация, и для них (оккупантов - УНИАН) это очень весомая потеря", - сказал эксперт.

Также, по его словам, вторая цель таких ударов по противнику - максимально отогнать его с аэродромов, которые расположены вблизи Украины.

Мусиенко сравнил атаки на эти аэродромы с инцидентами, которые ранее произошли на авиабазе "Энгельс" воздушно-космических сил России, которая находится вблизи одноименного города Саратовской области РФ.

"Дело в том, что если самолеты Ту-95 (стратегический бомбардировщик-ракетоносец - Ред.), которые нам удалось отогнать из "Энгельса", сейчас находятся в Мурманской области, летят на Каспий по 5 часов. Они не лишены возможности пусков. Но Ту-95 запускает ракеты Х-101, Х-155, которые способны преодолевать расстояние более 1 тыс. км. Ту-22М3 использовались врагом для запуска противокорабельных ракет. Они имеют радиус 300, 400, 500 км и запускали их по востоку и югу Украины", - рассказал эксперт.

Поэтому, по его словам, принципиально важно Ту-22М3 отогнать как можно дальше, чтобы они фактически не могли взлетать с этих аэродромов, не выходили в течение нескольких минут на пуски и фактически ускоряли свои атаки. При этом Мусиенко уточнил: для полноценного завершения этой миссии Украине нужно работать над тем, чтобы дроны или другие виды вооружения преодолевали расстояние 1,5-2,5 тыс. км - туда, где сейчас находится российская авиация, например, самолеты Ту-95.

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Как сообщал УНИАН, российские аэродромы "Сольцы" и "Шайковка" атаковали квадрокоптеры, запущенные, вероятно, с территории РФ. По некоторым данным, в результате этих атак полностью уничтожены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3, еще два - повреждены.

Накануне гражданский дрон с самодельным взрывным устройством упал на территории аэродрома "Шайковка".

Ким того, уже состоялось несколько прилетов в самой столице страны-агрессора, и повреждения получил международный деловой центр "Москва-сити".

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